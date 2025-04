Tesla e l’elettrica economica: un sogno che si frantuma?

Nel 2020, Elon Musk annunciava un’auto elettrica da 25.000 dollari. Un’idea rivoluzionaria, capace di cambiare la mobilità per sempre. Doveva essere il vero punto di svolta per la Tesla, la chiave per aprire la mobilità sostenibile a tutti. Oggi, quella promessa appare sempre più come un miraggio. Secondo un recente rapporto , il lancio del modello economico sarebbe slittato ancora, forse oltre il 2025. Nel frattempo, cosa rimane della visione originale? Solo versioni semplificate di modelli già esistenti, molto lontane da quel sogno accessibile a ogni tasca. La tanto attesa Tesla “Model 2” non sarà una nuova creatura, ma un compromesso. Perché sacrificare l’innovazione sull’altare della sopravvivenza?

La realtà è che Tesla oggi combatte una crisi d’identità. Le vendite calano, la gamma resta invariata da anni e il Cybertruck, dopo tanto clamore, fatica a imporsi. Non si tratta solo di fattori economici, l’immagine stessa del marchio sta cambiando. Un tempo simbolo di futuro, ambiente e progresso, Tesla ora porta il peso delle posizioni divisive del suo fondatore. Le esternazioni di Musk e la sua vicinanza a ideologie estreme hanno inciso. Come può un marchio farsi portavoce della sostenibilità mentre il suo leader polarizza l’opinione pubblica? In mercati attenti come l’Europa o la California, la fiducia si spezza facilmente.

La concorrenza non aspetta: Tesla viene sorpassata dai brand cinesi

Nel frattempo, la corsa non si è fermata. I concorrenti, soprattutto cinesi, stanno invadendo il mercato con modelli accessibili e tecnologicamente avanzati. Dove Tesla continua a promettere, altri agiscono. Per quanto tempo il nome Tesla potrà bastare? L’idea di democratizzare l’auto elettrica sembra allontanarsi ogni giorno di più e in questo vuoto si infilano nuovi marchi, nuove soluzioni, nuovi sogni. La rivoluzione verde non aspetterà chi rallenta. Musk aveva promesso un futuro per tutti. Ora sembra offrire solo il ricordo di un’idea brillante. Tesla non ha solo perso tempo, ha perso il suo slancio. Che Musk sia troppo preso da altro?