Apple ha scelto i display dei suoi prossimi pieghevoli?

Il mondo dei dispositivi mobili è caratterizzato da una serie di indiscrezioni riguardanti le novità in arrivo. A tal proposito, sono diversi i rumor sull’arrivo del primo iPhone pieghevole. Dopo anni di speculazioni e prototipi interni mai rivelati, pare che Apple sia finalmente pronta a lanciare il suo primo dispositivo pieghevole. Ciò già nel 2026. Tale attesissimo prodotto rappresenterebbe un punto di svolta nella strategia di Cupertino. Ciò soprattutto considerando che la tecnologia risulta ancora in fase di sviluppo.

Apple: le indiscrezioni sul primo iPhone pieghevole

Il punto di partenza sarà il design. Secondo le fonti più affidabili, il dispositivo adotterà un form factor simile a quello di un iPad mini. Con uno schermo interno pieghevole da circa 7,8 pollici. E un display esterno da 5,5 pollici. Inoltre, sembra che Apple abbia deciso di abbandonare il Face ID su tale modello. Optando, invece, per un sensore di impronte digitali laterale. Soluzione già sperimentata su alcuni modelli di iPad e ritenuta più pratica su dispositivi pieghevoli.

E non è tutto. La notizia che ha sorpreso molti è la scelta del fornitore per i pannelli pieghevoli. Nonostante le collaborazioni storiche con LG Display e BOE, Apple avrebbe selezionato Samsung Display come unico partner. Ciò per ottenere la fornitura degli schermi OLED pieghevoli. La decisione sarebbe stata influenzata dalla superiorità tecnologica di Samsung nella gestione della “piega” centrale dello schermo. Una delle sfide più complesse per i dispositivi foldable. Inoltre, tale decisione potrebbe suggerire che Apple voglia mantenere un controllo più stretto sulla qualità del primo iPhone pieghevole. Riducendo al minimo i margini di errore in una fase sperimentale del progetto.

Come spesso accade con Apple, il primo modello servirà da apripista. Permetterà di ottenere i primi feedback degli utenti e determinare così l’evoluzione futura della gamma pieghevole. Per tale motivo, sarà probabilmente immesso sul mercato in quantità limitate. Con l’obiettivo principale di testare l’interesse degli utenti. Se i risultati saranno positivi, la diffusione del primo iPhone pieghevole potrebbe poi espandersi ulteriormente.