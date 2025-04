Renault 5 Turbo 3E: il ritorno di un’icona anni ’80 in versione elettrica

La leggenda ritorna. Con la Renault 5 Turbo 3E, la casa francese riscrive la storia della mitica compatta sportiva degli anni ’80. Ma lo fa in una chiave completamente elettrica. Dopo una presentazione che ha infiammato gli animi degli appassionati, Renault apre ufficialmente gli ordini per quella che si preannuncia già un oggetto da collezione. Solo 1.980 unità verranno prodotte. Un numero simbolico che ricorda l’anno di debutto della prima Turbo. Il prezzo, non alla portata di tutti, parte da 155.000€ IVA inclusa. Ma solo per i primi 500 clienti che confermeranno l’ ordine.

Renault 5 Turbo 3E: dal sogno alla realtà, personalizzazioni su misura e consegne entro il 2027

I fortunati interessati dovranno versare una caparra da 50.000€ e compilare una richiesta online tramite il sito ufficiale Renault. Dopo questa fase iniziale, verranno contattati per firmare il contratto e scegliere anche il numero identificativo del proprio veicolo, qualora desiderino renderlo ancora più esclusivo. Le vendite sono previste in Europa, Regno Unito compreso. Oltre che in Medio Oriente, Giappone e Australia.

Il viaggio per ottenere una Renault 5 Turbo 3E non finisce con la prenotazione. All’inizio del 2026 partirà una nuova fase, la configurazione personalizzata. I clienti potranno scegliere tra livree storiche e nuove combinazioni studiate per l’occasione. Chi desidera un tocco ancora più esclusivo potrà incontrare i designer Renault e progettare interni e dettagli unici. In modo da rendere ogni esemplare assolutamente irripetibile.

Anche le specifiche tecniche non lasciano spazio a compromessi. Abbiamo infatti due motori elettrici da 200kW. Ciascuno dei quali alimenta le ruote posteriori, offrendo una potenza complessiva di 544CV.

L’accelerazione da 0 a 100km/h avviene in 3,5 secondi, mentre la velocità massima sfiora i 270km/h. Il tutto supportato da una batteria da 70kWh con oltre 400km di autonomia. La ricarica rapida a 800V consente di passare dal 15% all’80% in soli 15 minuti. Le prime consegne sono previste entro la fine del 2027. Anno in cui i clienti potranno finalmente vedere il frutto del loro investimento.