Oppo A40 a soli 139 euro, l’OFFERTA AMAZON è da non perdere

Oppo A40 è a tutti gli effetti uno smartphone che abbraccia la fascia medio-bassa della telefonia mobile, un prodotto di qualità, che costa relativamente poco, e che allo stesso tempo integra tutto il necessario per riuscire ugualmente a garantire prestazioni complessive più che dignitose.

Le sue dimensioni rientrano perfettamente nella media del periodo, essendo più precisamente di 165,71 x 76,02 x 7,68 millimetri, con un peso di 186 grammi. Il processore è di casa Qualcomm, trattasi di uno Snapdragon 6s Gen1, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, che viene affiancato dalla solita ottima GPU Adreno 610, ed una configurazione che si completa con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (facilmente incrementabili con l’ausilio di una microSD, fino a 1TB complessivo).

Oppo A40: ecco la promozione del momento

Gli utenti che vogliono risparmiare il più possibile solo nel posto giusto, il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo può essere vostro con un esborso finale di soli 139,99 euro, con un risparmio del 22% rispetto al listino originario di 179 euro. Andate subito su questo link per l’acquisto.

Il display è da 6,67 pollici di diagonale, si tratta di un IPS LCD comunque capace di raggiungere risoluzione 720 x 1604 pixel, con refresh rate che, nonostante la ridotta fascia di prezzo, viene esteso fino a 90Hz, con 16 milioni di colori. Le fotocamere posteriori sono sostanzialmente due: una principale da 50 megapixel, utile per realizzare scatti di qualità in ogni condizione di luce, ed una ultragrandangolare da 2 megapixel. Per ultima parliamo della batteria, componente da 5100mAh, quantitativo più che sufficiente per la fascia di prezzo e la tipologia di prodotto, con supporto alla ricarica rapida per poter tornare ad utilizzare il device il prima possibile.