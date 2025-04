Kena Mobile: una valanga di giga con questa super promozione

Al giorno d’oggi, avere a disposizione tantissimi gigabyte per poter navigare con la propria connessione dati dal proprio smartphone risulta a dir poco indispensabile per ogni utente, i dati infatti consentono ai nostri smartphone di restare connessi col mondo digitale e ci permettono ovviamente di usufruire di tutti i servizi ai quali ci danno accesso.

Scegliere dunque un’offerta ricca di dati e di caratteristiche utili per la navigazione e per restare collegati con le persone della nostra vita e di vitale importanza e qui in Italia fortunatamente sono presenti tantissimi provider telefonici che ogni giorno mettono a disposizione dei consumatori un catalogo di offerte davvero ampio e ricco di opzioni.

Tra i provider più conosciuti sicuramente spicca Kena mobile, l’operatore vestito di giallo da diversi anni garantisce ai suoi consumatori offerte davvero interessanti e ricche di giga per poter navigare senza nessun tipo di preoccupazione, non a caso recentemente sul suo sito ufficiale è apparsa una nuova promozione che ribadisce perfettamente tutti questi concetti, scopriamone insieme e nel dettaglio che cosa offre a chi decide di attivarla.

Tantissimo giga e non solo

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 130 GB di traffico dati in connettività 4G che aumentano a 230 se si decide di attivare il servizio di ricarica automatica, per di più sono disponibili minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, ma non è finita qui, il costo di attivazione sarà completamente gratuito se fornirete i consensi commerciali e per di più il primo rinnovo sarà completamente gratis e inizierete a pagare l’offerta tolto il primo mese a partire dal rinnovo successivo al primo.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale di Kena mobile per effettuare l’attivazione direttamente online senza troppi problemi, l’offerta è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da un operatore virtuale, dunque potete anche mantenere il vostro numero, cambiando semplicemente operatore.