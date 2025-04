Cina: interrotte le vendite della RTX 5090D

A quanto pare la decisione presa dall’amministrazione Trump sta avendo delle ripercussioni anche sul mondo dei gaming e nello specifico le conseguenze infelici questa volta riguardano la scheda per videogiocare prodotta appositamente per la Cina da parte di Nvidia, parliamo della RTX 5090D, una versione dei potenziata prodotta appositamente per essere venduta alla nazione cinese in regola con le imposizioni dell’amministrazione Biden, secondo le ultime indiscrezioni quest’ultima pare non sia più esportabile in Cina.

Mossa preventiva

Secondo un noto forum cinese, le vendite della scheda sono effettivamente già state sospese e l’azienda avrebbe detto ai suoi partner di interrompere la produzione almeno per ora, alcuni di questi come Colorful o Palit avrebbero già eseguito l’ordine e anche le aziende che si occupano nello specifico di produrre i dissipatori hanno fatto altrettanto, sembra però che la mossa dell’azienda californiana sia in realtà preventiva dal momento che la società non è del tutto sicura che la scheda sia ancora a norma o meno, sta cercando di capirlo e nel mentre si sta tutelando per evitare di correre rischi o incappare in sanzioni.

La decisione di Donald Trump ha avuto un impatto decisamente significativo sulle casse dell’azienda votata all’hardware gaming, si stima che quest’ultima abbia perso, in termini di mancati introiti, almeno 5,5 miliardi di dollari, ciò è legato all’impossibilità di vendere alla Cina gli acceleratori per l’intelligenza artificiale della famiglia H20, che erano già stati sviluppati appositamente per quel tipo di mercato.

Indubbiamente si tratta di un cambiamento che avrà delle ripercussioni a breve e lungo termine sia sull’azienda sia sui prezzi che quest’ultima praticherà sui propri prodotti, la corsa a rialzo pare pressoché scontata e a pagarne le conseguenze saranno purtroppo i consumatori finali, peculiare sarà comunque la questione legata alla Cina che ormai da sempre vede il governo americano come uno dei più fermi oppositori agli scambi commerciali tra le due grandi potenze economiche.