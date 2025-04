Honor X60 GT: ufficiale il medio di gamma con 8+ Gen 1

Honor ha ufficialmente presentato in Cina, il suo nuovo X60 GT, un nuovo smartphone appartenente alla fascia media che unisce un prezzo decisamente contenuto a caratteristiche tecniche assolutamente interessanti e sotto certi aspetti di fascia alta, in primis spicca il processore utilizzato che nonostante non sia uno tra i più recenti garantisce comunque delle prestazioni di primissimo livello, parliamo dello Snapdragon 8+ Gen 1, un processore octa core da 3,2 gigahertz che rappresentava il modello top di gamma a maggio 2022.

Le altre specifiche

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, partiamo da quella sicuramente più interessante, la capacità della batteria che risulta essere costituita da un’unità agli ioni di litio in grado di raggiungere ben 6300 mah, un quantitativo che iscrive tale smartphone sicuramente nella categoria dei battery phone.

notevole risulta essere anche il display, nel dettaglio parliamo della sua luminosità di picco che arriva ben 5000 nits dichiarati dall’azienda, quest’ultima come prevedibile avrà misurato il tutto in condizioni particolari e minimizzando l’area attiva del display, il dato per ore resta notevole, tra le specifiche sulle quali l’azienda ha però risparmiato per non far alzare troppo il prezzo risulta il comparto fotografico costituito da un modulo principale da 50 megapixel, accompagnato da un’unità per la profondità da due megapixel.

All’interno del dispositivo, poi è presente anche un sistema di raffreddamento a camera di vapore in modo da poter spingere ancora di più il processore presente all’interno facendolo arrivare al massimo delle proprie possibilità, a muovere il tutto è presente Android 15 con MagicOS 9.0 e l’IA.

Per quanto riguarda invece il prezzo, quest’ultimo dipende dalla variante acquistata, per quella da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione il prezzo è di circa 215 €, per la variante 12-512 il prezzo arriva a circa 240 € mentre per la variante 16-512 il prezzo arriva a 290 €, ovviamente i prezzi sono convertiti con cambio valuta da quella cinese.