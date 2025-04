Porsche 911 Spirit 70, scopriamo gli elementi distintivi della vettura

Porsche ha presentato la 911 Spirit 70 come parte del progetto Heritage Design. La casa tedesca punta a celebrare la storia del marchio attraverso una serie di modelli ispirati alla tradizione ma realizzati sulla base di vetture moderne.

La 911 Spirit 70 nasce con l’obiettivo di riportare in auge lo stile di vita dei decenni passati che hanno contribuito alla grandezza di Porsche. Per riuscirci, sono stati creati una serie di dettagli dal sapore retrò ma che è possibile definire senza tempo.

Il primo elemento di unicità e distinzione è il colore Olive Neo realizzato appositamente per la 911 Spirit 70. Il verde intenso e profondo si abbina alla tinta Bronzite per creare un contrasto speciale. Il tutto si abbina perfettamente ai cerchi Sport Classic dal design “Fuchs” nelle tonalità grigio-oro. Il nero è utilizzato per la capote e il telaio del parabrezza per dare maggiore personalità al tutto.

La Porsche 911 Spirit 70 è un chiaro omaggio alla tradizione della casa tedesca e ai suoi elementi distintivi

Per impreziosire ulteriormente la vettura, i designer di Porsche hanno realizzato tre strisce decorative di colore nero satin che attraversano il cofano. Si tratta di un richiamo alle strisce da corsa utilizzate sulle vetture anni ’70 per renderle più visibili in pista o su strada. Un ulteriore elemento distintivo è la presenza del logo Porsche identico a quello storico utilizzato nel 1963.

Gli interni, invece, sono basati sull’iconico motivo del tessuto Pasha nella tonalità Nero/Olive Neo che richiama gli esterni. Il motivo Pasha ricorda una bandiera a scacchi a sottolineare la vocazione racing di Porsche. Attraverso i rettangoli di diverse dimensioni, l’effetto è quello di una bandiera sventolante. In questo modo, è possibile dare movimento ad un pattern altrimenti statico. A rendere la 911 Spirit 70 ulteriormente speciale troviamo il tessuto composto da fibre floccate.

Un tocco di modernità è offerto dal display ad alta risoluzione da 12,65 pollici e dal sistema di infotainment digitale. La vettura è disponibile per l’acquisto da aprile 2025 ad un prezzo che parte da 250.153 euro.