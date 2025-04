DAZN, il trucco per avere un super sconto e seguire le ultime giornate di Serie A

Negli ultimi giorni, diversi utenti hanno segnalato un’interessante possibilità per chi è abbonato a DAZN e vuole risparmiare sull’abbonamento Standard: chi avvia la procedura di disdetta tramite la chat sul sito ufficiale potrebbe ricevere una proposta di sconto molto vantaggiosa, con il piano ridotto a 7,99€ al mese per quattro mesi. È questa l’ennesima occasione ghiotta che l’azienda mette a disposizione, anche se non per tutti gli utenti.

Sconto solo per chi prova (ma non è garantito)

Come è stato segnalato da diversi utenti che si sono ritrovati in questa situazione, può arrivare uno sconto corposo rispetto al prezzo dell’abbonamento standard di DAZN che ricordiamo essere di 44,99 € mensili. C’è qualcuno che ha sottoscritto la soluzione annuale da 34,99 € al mese, ma potrebbe comunque essere una soluzione valida. C’è da ricordare inoltre che lo sconto in questione non viene proposto a chiunque. Diversi utenti però sono riusciti a beccarsi sconti fino a 9,99 € al mese o a 14,99 € al mese, comunque molto rispettabili.

Per avere il nuovo abbonamento con prezzo ridotto, bisogna attendere la fine del mese e quindi il decorso della vecchia mensilità sottoscritta in passato. Dopodiché, il nuovo prezzo resterà attivo per i prossimi quattro mesi per poi tornare al prezzo originale.

Solo per alcuni piani (per ora)

Per ora lo sconto sembra essere proposto a chi ha un abbonamento DAZN Standard. Non sono ancora emerse segnalazioni relative ai piani Plus (69,99€ al mese o 59,99€ con formula annuale), ma non è da escludere che DAZN possa estendere le offerte anche a quegli utenti, magari in modo più mirato.

In ogni caso, l’impressione è che si tratti di una strategia commerciale per trattenere gli abbonati tentati dalla disdetta. Vista la natura “dinamica” dell’offerta, è possibile che la piattaforma diventi più attenta nel distinguere i reali intenzionati dai semplici curiosi, soprattutto ora che la notizia ha iniziato a circolare online.