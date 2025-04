Robot aspirapolvere iRobot Roomba ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon: sconto del 35%

I robot aspirapolvere stanno diventando sempre più comuni e diffusi nelle nostre abitazioni, proprio per questo motivo sul mercato se ne possono trovare sempre di più. Una delle aziende di maggior successo è senza ombra di dubbio iRobot Roomba, capace nel corso degli anni di mettere a disposizione prodotti di alto livello, a prezzi più che bilanciati.

La promozione attuale disponibile su Amazon va a scontare l’iRobot Roomba Combo i8, un robot aspirapolvere che risulta essere complessivamente molto semplice, ma allo stesso tempo in grado di garantire un elevato livello di pulizia che permetta ad ogni singolo consumatore di non avere alcun pensiero all’interno dell’abitazione, per quanto riguarda la pulizia. Appartiene alla fascia media del settore, ed a differenza di altri modelli in commercio, in questo caso non è prevista una base di svuotamento automatico, il che porta l’utente a dover svuotare con continuità il cassetto della polvere.

Robot aspirapolvere iRobot Roomba: che sconto su Amazon

L’acquisto di questo robot aspirapolvere porta l’utente a poter risparmiare davvero tantissimo, se considerate infatti che il prezzo più basso raggiunto negli ultimi 30 giorni era stato di 613,88 euro, oggi può essere vostro con uno sconto effettivo del 35%, per arrivare in questo modo a spendere solamente 399,90 euro. Potete acquistarlo collegandovi il prima possibile a questo link.

Nella parte inferiore del dispositivo troviamo solamente una spazzola puliscibordi, ma una doppia spazzola in gomma multisuperficie, in questo modo si riesce a garantire una pulizia superiore al normale, e si evita che capelli o peli di animali possano restare attorcigliati. Posteriormente viene posto un panno per la pulizia a secco e a umido, così da riuscire a pulire perfettamente ogni superficie, ed eventualmente inumidirla per un lavaggio superficiale, ma comunque qualitativamente superiore alla sola aspirazione.