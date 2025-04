CATL punta al dominio globale con l’acquisizione di NIO Power

Nel mondo delle auto elettriche, la guerra non si combatte più solo a colpi di cavalli o autonomia. Ormai è tutta una questione di batterie — chi le fa meglio, più veloci, più intelligenti. E in questa partita, CATL è il giocatore da battere. Il colosso cinese, già primo produttore mondiale di batterie per EV, non ha nessuna intenzione di rallentare. Anzi: sta mettendo il turbo.

CATL si prepara a conquistare NIO Power e il futuro del battery swap

Il piano? Espandersi ancora, e non solo nella classica produzione di batterie. CATL guarda sempre più con interesse al battery swap, quel sistema che permette di cambiare la batteria scarica con una carica in pochi minuti, senza aspettare ricariche lente. Non è una novità: nel 2022 ha lanciato EVOGO, il suo servizio dedicato al battery swap, con tanto di app, stazioni e batterie modulari chiamate Choco-SEB (sì, suona come un dolcetto, ma è tecnologia pura).

Ma adesso le cose si fanno davvero serie. Secondo Reuters, CATL sarebbe pronta a entrare ancora più a fondo nel gioco: vuole acquisire una quota di controllo di NIO Power, la divisione di NIO che si occupa proprio di battery swap. E NIO non è un nome qualsiasi. È una delle poche case automobilistiche che ha creduto davvero in questa tecnologia, costruendo una rete di oltre 3.200 stazioni di scambio in giro per il mondo (Europa compresa). Stazioni sempre più avanzate, rapide e automatizzate.

CATL, intanto, ha già messo sul piatto circa 307 milioni di euro nell’ambito della partnership con NIO. E ora potrebbe rilanciare, comprando una fetta importante di NIO Power, valutata circa 1,25 miliardi di euro.

Né CATL né NIO per ora confermano, ma i segnali sono chiari: si va verso un’unione più stretta, strategica. Obiettivo? Costruire insieme la più grande rete di battery swap al mondo. In un futuro dove il “pieno” dell’auto si farà in meno di cinque minuti, è facile capire perché il gioco si stia spostando proprio lì.