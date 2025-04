Xiaomi aggiorna HyperOS 2.2 Beta 3: novità per le app di sistema

Xiaomi

Xiaomi ha rilasciato la versione Beta 3 di HyperOS 2.2, la ROM personalizzata che ha sostituito ufficialmente MIUI su una vasta gamma di dispositivi dell’ecosistema dell’azienda. L’aggiornamento introduce novità mirate alle app di sistema, migliorando l’esperienza d’uso quotidiana e l’integrazione tra interfaccia, funzioni e prestazioni.

La nuova HyperOS 2.2 Beta 3 è attualmente disponibile per un numero limitato di utenti aderenti al programma di beta testing. Le modifiche non riguardano il sistema operativo nella sua totalità, ma si concentrano principalmente su update funzionali di alcune applicazioni native.

Miglioramenti a Sicurezza, Meteo, Galleria e altre app con la nuova beta della ROM personalizzata

L’app Sicurezza, uno degli elementi cardine dell’esperienza Xiaomi, riceve una revisione grafica della pagina “Strumenti”, ora riorganizzata con icone più grandi e leggibili. Le voci sono state raggruppate in modo più logico, rendendo più rapido l’accesso alle funzioni di ottimizzazione, scansione e gestione energetica.

Inoltre, il Centro notifiche all’interno di Sicurezza ha subito un restyling con elementi visivi più coerenti e una migliore visualizzazione dei permessi concessi alle app. È stata anche migliorata la gestione delle autorizzazioni sensibili, con un nuovo schema a colori per indicare i rischi potenziali associati ad alcune app.

Con la nuova versione beta, Xiaomi ha introdotto un aggiornamento dell’app Meteo, migliorando l’accuratezza dei dati e la fluidità dell’interfaccia. Il widget orario è stato ottimizzato per garantire maggior coerenza con il tema di sistema, ed è stato aggiunto il supporto per font adattivi che migliorano la leggibilità su display di diverse dimensioni.

Tra le novità anche la possibilità di personalizzare la fonte dati meteo, utile in regioni dove alcuni provider risultano meno affidabili. È stato infine rivisto il comportamento dell’app in background per ridurre il consumo energetico durante gli aggiornamenti automatici.

Anche l’app Galleria è stata aggiornata con transizioni più fluide e nuove opzioni per ordinare le immagini. Ora è possibile visualizzare i contenuti per data, tipo o luogo, sfruttando una ricerca interna più efficace.

Nel File Manager, Xiaomi ha migliorato la gestione delle cartelle multimediali, introducendo una nuova modalità di ordinamento e la possibilità di raggruppare i file scaricati in automatico dalle app di messaggistica. Inoltre, la visualizzazione a griglia è stata resa più chiara e la barra di ricerca è ora sempre visibile nella parte superiore dell’interfaccia.

Per quanto riguarda l’app Fotocamera, le modifiche sono minori ma rilevanti: è stata aggiunta una nuova icona per la modalità AI, che indica in tempo reale quando l’intelligenza artificiale è attiva nell’ottimizzazione dello scatto. Inoltre, le impostazioni di nitidezza e saturazione sono state spostate in una nuova sezione “Avanzate”.

Non sono stati segnalati nuovi problemi noti o bug critici in questa beta. Tuttavia, essendo una versione di test, Xiaomi ne sconsiglia l’installazione sui dispositivi principali, a meno di non essere utenti avanzati o parte del programma ufficiale di beta testing.