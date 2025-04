Gli smartphone Realme e Xiaomi avranno delle batterie da record

L’autonomia è da sempre un punto debole per chi utilizza intensamente lo smartphone durante la giornata. Con i nuovi Realme GT 7 e Xiaomi 16, però, qualcosa sta per cambiare in modo sostanziale. I due dispositivi si preparano a varcare la soglia dei 7000 mAh, introducendo batterie dalle capacità fuori standard rispetto all’attuale panorama mobile. Secondo le prime anticipazioni, il Realme GT 7 integrerà una batteria da 7200 mAh, un incremento notevole rispetto ai 5500 mAh della versione precedente. Questo salto non comprometterà né lo spessore né il peso, che rimarranno contenuti: 8,25 mm e 203 grammi.

Lo smartphone Xiaomi risponde con un top di gamma tutto da scoprire

Il GT 7 sarà anche dotato di ricarica cablata a 100 W, rendendo il dispositivo veloce da caricare nonostante la grande capacità. Il debutto ufficiale è fissato per il 23 aprile in Cina, mentre la commercializzazione globale dovrebbe seguire poco dopo. La strategia di Realme è chiara: offrire uno smartphone potente, duraturo e maneggevole, senza compromessi sul design. La sfida ora è capire se questa direzione troverà riscontro anche nei mercati internazionali.

Anche Xiaomi si prepara a rivoluzionare l’autonomia con il suo prossimo modello di punta, lo Xiaomi16. Secondo alcune fonti non ancora confermate, il dispositivo avrà anche una batteria da 7000 mAh. Questa probabilmente sarà basata su tecnologia silicio-carbonio. Sarà quindi un importante passo avanti rispetto ai 5400 mAh dello Xiaomi15. Oltre alla carica, lo smartphone potrebbe avere uno schermo tra i 6,5 e i 6,67 pollici, quindi più ampio del precedente.

Sulla questione prestazioni, si parla dell’adozione del futuro Snapdragon 8 Elite 2 oppure del MediaTek Dimensity 9500. Ma per adesso si tratta solo di indiscrezioni, poiché Xiaomi non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Le due aziende sembrano voler riscrivere le regole della durata energetica negli smartphone. Il 2025 potrebbe essere l’anno della batteria infinita.