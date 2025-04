Razer torna a vendere laptop negli Stati Uniti, ma con un catalogo molto ridotto

Razer

Razer ha ufficialmente ripreso la vendita dei propri laptop gaming negli Stati Uniti, segnando il ritorno di un marchio molto apprezzato nel settore dei computer ad alte prestazioni. Tuttavia, la ripresa avviene con una gamma di modelli estremamente ridotta, risultato delle difficoltà logistiche e commerciali affrontate nei mesi precedenti.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la riapertura delle vendite non rappresenta ancora un ritorno completo alla normalità, ma piuttosto un primo passo verso il ripristino dell’offerta standard per il pubblico statunitense.

Dopo una pausa causata dai dazi, Razer riprende la distribuzione dei suoi portatili sul mercato statunitense

La sospensione delle vendite di laptop Razer negli Stati Uniti è stata causata principalmente dai dazi doganali imposti dall’amministrazione statunitense sull’importazione di prodotti elettronici fabbricati in Cina. Questi dazi hanno colpito l’intera filiera della produzione hardware, con impatti diretti anche sui margini operativi e sui prezzi finali per i consumatori.

Razer, che produce gran parte dei suoi dispositivi in Asia, ha quindi deciso nei mesi scorsi di fermare temporaneamente la distribuzione dei laptop negli USA, in attesa di trovare soluzioni più sostenibili. A causa delle restrizioni, anche l’assistenza tecnica e la disponibilità di pezzi di ricambio per alcuni modelli sono risultati limitati.

Attualmente, sul sito ufficiale statunitense di Razer sono disponibili soltanto due modelli: il Razer Blade 14 e il Razer Blade 16, entrambi nella versione aggiornata con processori AMD Ryzen o Intel Core di ultima generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40. I due modelli rappresentano il cuore dell’offerta gaming del marchio, noti per le elevate prestazioni grafiche e il design compatto.

Il catalogo è però molto ridotto rispetto agli anni precedenti. Mancano all’appello altri modelli come il Razer Blade 18 o le versioni più orientate alla produttività e alla creatività, nonché configurazioni personalizzate normalmente disponibili attraverso i canali retail o B2B.

Razer non ha ancora fornito indicazioni precise su quando il catalogo completo sarà nuovamente disponibile negli Stati Uniti. Fonti interne riferiscono che l’azienda sta valutando strategie alternative, inclusa la possibilità di spostare parte della produzione in Paesi terzi, per aggirare le barriere doganali e ridurre la dipendenza dalla manifattura cinese.

Questa transizione, però, richiede tempo e investimenti consistenti, soprattutto in un settore altamente competitivo e sensibile ai costi. Nel frattempo, Razer punta a garantire la continuità dell’offerta minima per mantenere il proprio posizionamento sul mercato americano, dove il marchio gode ancora di un forte seguito tra gamer e professionisti del settore creativo.

Il ritorno parziale dei laptop Razer negli Stati Uniti avviene in un contesto segnato da forte concorrenza e da una crescente domanda di dispositivi AI-ready e portatili da gaming leggeri e potenti. Competitor come ASUS, MSI e Alienware hanno continuato a rafforzare la loro presenza, sfruttando l’assenza temporanea di Razer per acquisire nuove quote di mercato.