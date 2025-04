TIM: se hai meno di 30 anni questa offerta è davvero super

Al giorno d’oggi, avere a disposizione un’offerta sul proprio numero di cellulare in grado di garantire tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa e soddisfacente risulta assolutamente necessario poiché permette ai nostri smartphone di dare il meglio di ciò che hanno da offrire, minuti, SMS e giga di Internet sono infatti un requisito fondamentale per poter sfruttare i piccoli dispositivi al massimo.

Se siete dunque in cerca di una nuova offerta ad attivare sul vostro numero di cellulare che possa farvi godere di un’esperienza d’uso completa e ricca di opzioni, un provider che certamente in Italia può fare a caso vostro è Tim, l’operatore tinto di blu infatti risulta uno tra i più autorevoli nella nostra penisola dal momento che gode di un’infrastruttura di rete senza dubbio tra le migliori presenti e ovviamente garantisce offerte ricchissime di opzioni che includono molto spesso anche contenuti multimediali da fruire.

Sul suo sito ufficiale recentemente è apparsa una nuova promozione che ribadisce tutti questi concetti ed è dedicata a coloro che hanno meno di trent’anni, scopriamo insieme di cosa si tratta e che cosa offre.

Super offerta per chi ha meno di trent’anni

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati in 5G ultra con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il prezzo è di 9,99 € al mese con un costo di attivazione di cinque euro, non è finita qui però, infatti se l’utente che attiva la promozione ha già un’offerta col provider blu attiva per la propria utenza domestica la promozione in questione godrà di giga illimitati piuttosto che 200, il tutto è dedicato a coloro che effettuano l’attivazione online sul sito Internet dell’operatore.

Se siete interessati, dunque, non perdete tempo nel momento che si tratta sicuramente di un’occasione ottima, poiché sono in pochi gli operatori ad offrire giga illimitati senza nessun tipo di vincolo.