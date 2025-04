Recensione Roborock Qrevo Curv S5X: un robot aspirapolvere completo

Roborock Qrevo Curv S5X è il nuovo robot aspirapolvere, presentato ufficialmente al CES 2025 di Las Vegas, un modello leggermente rivisitato del Curv, visto a Berlino lo scorso anno ad IFA, nell’idea di poter ridurre leggermente il prezzo di vendita (di listino è 989,99 euro), senza dover rinunciare a specifiche o funzionalità particolari. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

La prima cosa che notiamo è sicuramente una base di ricarica, e di svuotamento automatico, diversa dagli altri brand in commercio, una variante quasi a campana che accoglie inferiormente il robot aspirapolvere, offrendo linee sinuose ed avvolgenti, sicuramente piacevoli alla vista, anche grazie ad una finitura lucida che ne accresce indiscutibilmente l’eleganza. Il prodotto può essere acquistato solamente nella colorazione bianca di cui vedete le immagini, con la base che presenta un inserto grigio per spezzare il suo essere monocromatico. I materiali realizzati per la costruzione sono eccellenti, sono robusti ed affidabili, oltre che duraturi nel tempo.

All’interno della base si può trovare tutto il necessario per garantire la totale automatizzazione di ogni pulizia, infatti, dopo averla aperta superiormente, si accedere all’area in cui posizionare il sacchetto per la polvere, ed anche quello relativo ai due contenitori per acqua pulita e sporca. La stazione stessa ha dimensioni di 450 x 450 x 450 millimetri, relativamente piccola, tale da poter essere posizionata praticamente ovunque vogliate.

Il robot entra liberamente nel proprio alloggiamento, ingresso piano (non in salita), avendo anch’esso dimensioni comunque più che allineate con gli standard, parliamo difatti di 352 x 347 x 97,9 millimetri di spessore (la torretta LiDAR è poco sporgente, il che favorisce la pulizia sotto tavolini o divani). Se interessati al peso, segnaliamo che il robot raggiunge 3,99kg e la stazione di ricarica 9,9kg.

Hardware e Specifiche

https://www.youtube.com/watch?v=e-t0VzMwWyM

Roborock Qrevo Curv S5X raggiunge una potenza di aspirazione massima, grazie a HyperForce, di 17’000 Pa, è un robot aspirapolvere che integra funzione di lavaggio, data la presenza di due panni nella parte posteriore, che esercitano una determinata pressione sul pavimento, una volta inumiditi con acqua e detersivo, andando a detergere perfettamente il pavimento. Osservando il prodotto inferiormente, si può notare una singola spazzola laterale, affiancata dalla nuova ruota omnidirezionale, con anche il compito di pulirla, per ridurre la manutenzione manuale necessaria, è asimmetrica ad arco, capace quindi di sfruttare la forza centrifuga per spingere i peli verso la parte finale delle setole. L’altra grande novità è la presenza della spazzola principale DuoDivide, composta da due rulli paralleli a setole corte, con lame a spirale, che impediscono del 100% l’aggrovigliamento di capelli e di peli; il design porta a spingere il tutto direttamente verso l’ingresso del cestino della polvere centrale, sul quale viene esercitata una potente forza di aspirazione, che raccoglie il tutto, evitando appunto intasamenti di vario genere.

Il prodotto risulta essere dotato di motori brushless con una rumorosità estremamente ridotta rispetto agli standard, raggiunge un livello di rumore pari a 55 dB, per un’esperienza di pulizia che non disturba nemmeno gli animali domestici (livello raggiunto con modalità Lavaggio silenzioso). Per facilitare la pulizia degli angoli, Roborock ha adottato il FlexiArm Edge Design, spazzola laterale e panno sono estensibili, riuscendo a raggiungere anche i bordi, ed adattandosi in modo dinamico agli angoli.

Il lavaggio viene gestito, come anticipato, dai due panni posteriori, questi ruotano con pressione ed umidità costanti, fino ad una velocità di 200 giri al minuto e potendo selezionare oltre 30 livelli di flusso dell’acqua. Il rilevamento intelligente dello sporco è essenziale per le operazioni di pulizia, in quanto permette di attivare la funzione di rilavaggio automatico (funzione che può essere attivata dall’app), senza dover richiedere minimamente l’intervento dell’utente.

Se in casa avete tappeti o aree in cui non volete lavare, non temete, i panni si sollevano automaticamente di 10 millimetri, salvaguardandoli; allo stesso tempo, tuttavia, sfruttando la potente aspirazione di 17000 Pa, si riescono a rimuovere il 99,5% dei peli, potendo pulire in modo approfondito ogni superficie, indipendentemente dalla sua composizione. La navigazione è precisa, grazie a LiDAR PreciSense, riesce a creare mappe precise e dettagliate, con aggiramento degli ostacoli Reactive Tech (utilizza luce strutturata per rilevare gli ostacoli), e possibilità di impostare zone vietate (suggerite intelligentemente anche dal robot).

Al termine dell’operazione di lavaggio/aspirazione, il robot si reca presso la propria stazione di ricarica multifunzionale 3.0, nella quale i panni verranno lavati con acqua calda a 75 gradi (la stessa stazione viene pulita con acqua calda), a cui si aggiungono le funzioni di rilavaggio del panno in seguito al rilevamento intelligente dello sporco, l’asciugatura ad aria calda a 45 gradi (per 2/3/4) e lo svuotamento automatico della polvere.

Conclusioni

In conclusione Roborock Qrevo Curv S5X è indubbiamente un robot aspirapolvere estremamente completo e ricco di funzionalità di ultima generazione, i suoi punti di forza partono chiaramente dall’elevata potenza di aspirazione, passando per tutte le funzioni di cui vi abbiamo parlato nei paragrafi precedenti, con l’aggiunta di una stazione di ricarica davvero completa, un’applicazione mobile che semplifica di molto la vita (ed è anche molto intuitiva da utilizzare nella quotidianità), il controllo vocale (compatibilità con Amazon Alexa, Google Home e Apple Siri), per terminare con il protocollo Matter, in arrivo con un prossimo aggiornamento OTA.

Il prezzo di vendita, di 989 euro (sul sito ufficiale), può essere considerato più che bilanciato per la tipologia di prodotto. Coloro che sceglieranno di acquistarlo su Amazon, potranno ricevere, ad un listino di 999 euro, anche un set di accessori extra inclusi nel prezzo (e spesso su Amazon lo si può trovare in offerta).