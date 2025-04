Realme 12+ 5G con una speciale offerta a tempo su Amazon: -13% solo oggi

Siete in cerca di un nuovo smartphone in grado di offrire il meglio dell’esperienza d’uso a un ottimo prezzo? Il Realme 12+ 5G è uno dei migliori smartphone di fascia media che si contraddistingue poiché in grado di offrire un’esperienza fotografica di ultima generazione grazie alla presenza di un sensore Sony LYT-600 con OIS e un software top di gamma con algoritmo MasterShot. Tutto ciò è in grado di assicurare un’esperienza fotografica che supera le aspettative da ogni punto di vista. Siete pronti per ottenere scatti eccezionali senza alcuno sforzo spendendo poco?

Oggi il Realme 12+ 5G è disponibile con uno sconto del 13%, consentendovi di risparmiare una cifra di denaro rispetto ad altri giorni. Perché attendere ancora?

Realme 12+ 5G: in offerta su Amazon

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone per mettere da parte il vostro attuale dispositivo? Il Realme 12+ 5G rappresenta una delle migliori scelte tra le proposte di fascia medie. Un dispositivo che arriva sul mercato per rispondere alle esigenze di diversi utenti che vogliono avere a portata di mano uno smartphone perfetto sia per scattare foto che per effettuare chiamate e utilizzare i social.

Uno dei punti di forza è senza alcun dubbio il display AMOLED HDR Ultra-smooth da 6,7 pollici a 120Hz, con scorrimento incredibilmente rapido, colori luminosissimi e una nitidezza ottimale. Oltre a ciò, la funzione Smart Touch antipioggia consente all’utente di toccare con efficacia il display anche quando è presente dell’acqua sullo schermo. Tale funzione consente dunque di interagire efficacemente con lo smartphone in qualsiasi momento. Non manca un’adeguata potenza grazie al chipset Dimensity 7050 5G a 6nm.

Grazie alla promozione attualmente disponibile su Amazon potete acquistare questo Realme 12+ 5G a un prezzo davvero super vantaggioso. Il 13% disponibile sul prezzo di listino di 259 euro vi consente di pagarlo solamente 224,72 euro.