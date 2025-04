Nuovo design con una camera bar per l’iPhone 17 Pro

Le voci riguardanti l’iPhone 17 Pro e iPhone17Pro Max indicano che Apple introdurrà un cambiamento estetico notevole. Il modulo fotografico, che fino ad oggi ha avuto una forma quadrata con angoli smussati, lascerà il posto a una “camera bar”. Questa nuova configurazione, che coprirà l’intera larghezza del dispositivo, integrerà i tre sensori fotografici in un unico, largo elemento orizzontale. In effetti, anche l’iPhone 17 Air dovrebbe seguire una linea simile, sebbene la fotocamera di quest’ultimo sarà singola.

Le prime immagini dei nuovi iPhone 17 Pro

Nonostante le voci sulle modifiche estetiche siano ormai diffuse, sembra che l’unico modello a non subire un cambiamento radicale sia l’iPhone 17 standard. Se paragonato alla famiglia attuale di iPhone, infatti, l’iPhone 16 è stato l’unico a presentare un restyling significativo, con l’introduzione del modulo a pillola. Pertanto, si prevede che il design del modello base rimanga invariato, mentre per i modelli Pro e Pro Max il restyling sarà ben più evidente.

Recentemente sono trapelate online delle foto di cover reali che sembrano confermare l’aspetto della “camera bar” per iPhone 17 Pro. A queste immagini si aggiungono dei render, condivisi dal leaker Majin Bu, che offrono una visione più chiara di come appariranno i nuovi modelli. Le immagini mostrano il dispositivo in due varianti di colore: bianco e scuro. La “camera bar” è visibile in entrambi i render ed è il principale elemento di distinzione rispetto agli attuali iPhone. Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, iPhone 17 Pro e Pro Max non dovrebbero avere un retro bicolore. Come accade ora, il modulo fotografico sarà trasparente o avrà una finitura tinta in modo uniforme con il resto della scocca.

Anche se queste immagini non sono ufficiali, rappresentano comunque una visione interessante di come potrebbe essere l’aspetto dei nuovi dispositivi. Per vedere i modelli definitivi, dovremo aspettare settembre, il mese tradizionale del lancio dei nuovi iPhone. Tuttavia, questi render e le indiscrezioni che li accompagnano offrono già un’anticipazione di grande valore per gli appassionati e gli utenti che stanno aspettando con impazienza il prossimo grande aggiornamento della serie iPhone.