PS Store, arriva la super promo “Grandi giochi, grandi affari”

Gli utenti appassionati al mondo dei videogiochi non rimangono mai a corto di sconti ed offerte, soprattutto da parte di Sony. Il colosso giapponese del gaming, infatti, sta da poco proponendo su PlayStation Store una nuova promozione come sempre di rilievo. Si tratta in particolare della promo denominata “Grandi Giochi, Grandi Affari”. Anche quest’ultima da la possibilità agli utenti di portarsi a casa a basso costo tantissimi videogiochi interessanti a dei prezzi estremamente convenienti.

PlayStation Store, arriva la nuova super promo “Grandi Giochi, Grandi Affari”

Da qualche giorno il colosso del gaming Sony ha reso disponibile una nuova interessante promozione su PlayStation Store. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo nota con il nome di “Grandi Giochi, Grandi Affari”. Gli utenti potranno acquistare anche con questa nuova promo tanti videogiochi di rilievo a dei prezzi estremamente convenienti. Ce n’è un po’ per tutti i gusti, sia DLC, sia titoli disponibili per la precedente PlayStation 4 sia per la nuova console da gaming di ultima generazione, ovvero la PlayStation 5.

Gli sconti proposti dall’azienda sono estremamente interessanti. Tra i videogiochi attualmente disponibili su PlayStation Store, troviamo ad esempio il noto titolo legato alla simulazione calcistica. Ci stiamo riferendo al videogioco denominato EA Sports FC 25. Gli utenti, in particolare, potranno portarselo a casa con uno sconto del 70% ad un prezzo scontato pari a 23,99 euro. Per tutti gli amanti dell’universo di Final Fantasy, c’è poi disponibile all’acquisto il nuovo titolo Final Fantasy VII Rebirth.

Gli utenti, in particolare, potranno averlo ad un ottimo prezzo pari a 55,99 euro con lo sconto del 30%. Come sempre, questi sono soltanto alcuni dei titoli proposti in super sconto su PlayStation Store. La promo “Granfi Giochi, Grandi Affari “ rimarrà però a disposizione degli utenti soltanto per poco tempo. Tutti gli interessati avranno infatti tempo fino al prossimo 8 maggio 2025 per poter sfruttare questa promo.