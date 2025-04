Amazon da PAZZI: smartphone Realme a meno di 100 euro

Alcuni dei migliori smartphone attualmente in circolazione, oltre che essere eccezionalmente economici, sono di casa Realme. Tra i tanti prodotti a disposizione del pubblico possiamo trovare Realme Note 60, uno smartphone che viene a costare davvero molto poco, anche meno di 100 euro, grazie all’attuale promozione lanciata direttamente da Amazon.

Lo smartphone presenta processore Unisoc T6120, octa-core che comunque si ferma a 1,8GHz di frequenza di clock, al cui fianco è possibile trovare una GPU Mali-G57, ed una configurazione che di base prevede 4GB di RAM con 64GB di memoria interna (fortunatamente in questo caso espandibile con microSDXC). Il display è di grandi dimensioni, pari a 6,74 pollici di diagonale, con risoluzione di 720 x 1600 pixel, densità di 260 ppi, un IPS LCD con refresh rate fino a 90Hz.

Approfittate subito del canale Telegram dedicato ai codici sconto Amazon gratis in esclusiva che potete avere solo iscrivendovi a questo link.

Amazon: una serie di offerte speciali con Realme a meno di 100 euro

Al giorno d’oggi potete pensare di acquistare uno smartphone Realme, in particolare come indicato il Realme Note 60, ad un prezzo praticamente mai visto: solamente 88 euro. L’ordine può essere completato premendo qui, ricordando che comunque si tratta di un modello no brand con garanzia di 24 mesi.

Il comparto fotografico di questo smartphone è chiaramente ridotto, sono presenti due sensori posteriormente: un principale da 32 megapixel ed uno da 0,08 megapixel. Anteriormente è stato posizionato un sensore da 5 megapixel, che riesce a scattare discrete istantanee, soprattutto con forte luminosità. Il suo punto di forza è chiaramente la batteria, componente da 5000mAh, perfetto per riuscire ad utilizzare il device per lunghe giornate, prima di essere costretti al collegamento alla presa a muro per la ricarica. Lo smartphone viene commercializzato in due colorazioni ed in tre varianti differenti, che cambiano più che altro i quantitativi di RAM e ROM a disposizione.