Samsung: un brevetto svela come sarà il rollable, lo smartphone arrotolabile

Mentre cresce l’attesa per il primo smartphone trifold di Samsung, un altro dispositivo futuristico della casa sudcoreana inizia a far parlare di sé. Si tratta di un rollable verticale, ossia un telefono con schermo arrotolabile verso l’alto, protagonista di un brevetto che ne svela il possibile design.

Design ispirato alla serie Z Flip, come mostrano alcune immagini

Le immagini trapelate provengono da un brevetto ufficiale Samsung e sono state trasformate in render realistici da DomoAI e XLEAKS7. Il risultato è un dispositivo che richiama fortemente le linee della serie Z Flip, pur introducendo una novità strutturale: il display non si piega, ma scorre verso l’alto per estendersi e offrire una superficie più ampia.

Lo schermo, una volta “chiuso”, rimane parzialmente nascosto dietro il bordo inferiore del dispositivo. Non abbiamo ancora una rappresentazione completa del telefono aperto – Samsung, nel brevetto, si è limitata a illustrare il design chiuso – ma l’idea generale appare piuttosto chiara: compattezza da chiuso, ampiezza da aperto, proprio come nei pieghevoli, ma con una logica di scorrimento in verticale.

Tanta AI integrata e qualche dubbio sull’autonomia

Stando ai dettagli emersi, il nuovo rollable sarà supportato da funzionalità Galaxy AI ancora più evolute: si parla di strumenti fotografici potenziati, ottimizzazioni per il gaming e funzioni classiche come la traduzione in tempo reale. Insomma, non sarà solo un esercizio di stile, ma un dispositivo pensato per essere usato al massimo delle sue potenzialità.

Resta però da capire come Samsung riuscirà a gestire la questione della batteria: il design unico non consente la suddivisione del modulo batteria, come avviene nei Flip, e il meccanismo di scorrimento occupa spazio prezioso. I render sembrano suggerire uno spessore superiore alla media, ma sarà sufficiente per ospitare una batteria degna di uno smartphone moderno? Questo arcano verrà risolto sicuramente con le indiscrezioni che avvicineranno il prodotto alla sua uscita ufficiale.