Samsung: update per il modulo Nice Shot

Quando un utente acquista uno smartphone Samsung, ovviamente non lo fa solo per le prestazioni che i device dell’azienda coreana riescono a garantire, lo fa anche perché tali dispositivi godono di una serie di caratteristiche uniche che l’azienda si impegna a inserire all’interno dei propri prodotti per renderli certamente irripetibili e soprattutto in grado di offrire un’esperienza d’uso soddisfacente e ricca di possibilità.

Una funzione che da sempre è molto amata da parte degli utenti risulta essere l’opzione Nice Shot, tale opzione consente nel momento in cui andiamo ad acquisire uno screenshot di andare a modificarlo in maniera rapida non appena quest’ultimo è stato acquisito senza dover necessariamente passare dalla galleria e aprire l’immagine, facendo parte questa possibilità del pool di opzioni garantite da Samsung ovviamente anche essa gode di tutta la campagna di aggiornamenti che l’azienda si impegna ad offrire ai propri consumatori, non a caso recentemente Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento che va a migliorare alcuni dettagli di questa funzionalità tanto amata.

Due piccoli cambiamenti

Con l’ultima aggiornamento del peso di circa 8 MB, Samsung ha introdotto dei piccoli cambiamenti all’interno della barra degli strumenti che appare quando andiamo ad acquisire uno screenshot, nello specifico adesso verrà mostrato il colore in uso quando inseriamo un testo all’interno di uno screenshot e la barra degli strumenti è stata migliorata durante le modifiche all’immagine in questione, ovviamente si tratta di un piccolo aggiornamento che però va a migliorare due dettagli che possono sembrare irrisori, ma che allo stesso tempo fanno capire con che cura Samsung si occupa delle proprie applicazioni e delle funzionalità presenti all’interno dei propri dispositivi.

L’aggiornamento dovrebbe essere automatico per tutti quanti, ma in caso contrario mi basterà semplicemente scaricarlo dal web ed effettuare un’installazione, il file pesa pochi mega e vi permetterà di godere di questo piccolo cambiamento che potrebbe sicuramente fare la differenza.