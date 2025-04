Amazon rinnova l’app per iOS e Android: la homepage ora ha l’AI integrata

Amazon sta aggiornando l’app per dispositivi iOS e Android con una nuova homepage pensata per offrire un’esperienza più semplice, personalizzata e veloce. L’obiettivo è rendere ogni sessione di shopping più intuitiva, proponendo prodotti in linea con le preferenze e gli acquisti ricorrenti di ciascun utente.

Le novità stanno già comparendo per un numero selezionato di clienti in Italia, ma il rollout sarà graduale e interesserà tutti nei prossimi mesi. Grazie a una serie di aggiornamenti basati su modelli AI sviluppati da Amazon nel corso degli ultimi 25 anni, l’app mostrerà suggerimenti sempre più pertinenti. Ad esempio, chi acquista un copriletto potrà trovare subito lenzuola coordinate, cuscini o decorazioni per la camera da letto.

Dalla Vetrina agli ordini ricorrenti: tutto a portata di tocco

Uno dei cambiamenti più evidenti è la nuova sezione “Vetrina”, posta nella parte alta della schermata. Qui si concentrano suggerimenti basati sulla cronologia di navigazione, ma anche percorsi di acquisto lasciati in sospeso, contenuti di Prime Video, proposte musicali da Amazon Music e ispirazioni legate alla stagione in corso.

Scorrendo orizzontalmente, si accede a raccolte tematiche che aiutano a trovare ciò che serve senza dover cercare manualmente. Gli appassionati di sport, per esempio, potrebbero trovare scarpe da corsa o offerte su smartwatch fitnesstra i primi risultati, mentre chi ama la cucina vedrà ricette e utensili dedicati.

Altro elemento chiave è la sezione “Acquista di nuovo”, che mostra in un solo colpo tutti i prodotti comprati con maggiore frequenza. Aggiungerli al carrello è questione di un attimo, e spesso compaiono suggerimenti legati per arricchire la spesa con prodotti complementari.

Con questo restyling, Amazon ribadisce la sua direzione: meno tempo perso, più acquisti mirati. Grazie all’AI e a un’interfaccia più pulita e diretta, fare shopping via smartphone diventa ancora più pratico e personalizzato. Gli utenti certamente ne trarranno grande beneficio.