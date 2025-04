Aspirapolvere lavapavimenti a prezzo shock: su Amazon costa meno di 200€

Volete acquistare una nuova aspirapolvere ma purtroppo il vostro budget è piuttosto ridotto? Non dovete preoccuparvi perché Amazon oggi ha deciso di farvi un regalo incredibile. L’aspirapolvere lavapavimenti senza fili del marchio Viola può essere acquistato a un prezzo super vantaggioso. Oltre a scontare il prezzo di listino del 25%, infatti, vi offre un coupon sconto del valore di 100 euro.

Un’occasione unica, dunque, per acquistare questo modello Fluid 007 progettato mettendo al centro la praticità di utilizzo. Non a caso, si tratta di una lavapavimenti aspirapolvere comoda, facile da usare e senza cavo.

Aspirapolvere lavapavimenti senza fili: oggi in offerta

L’aspirapolvere lavapavimenti del marchio Viola rappresenta una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo ed è ideale per tutti. Tra le principali caratteristiche che la caratterizzano non manca l’azione combinata di aspirazione con filtro HEPA e lavaggio che permettono di eseguire in maniera veloce una profonda pulizia delle superfici.

Oltre a ciò, il costruttore ha deciso di implementare un motore digitale aspirante da 300 watt che consente di ottenere un risultato impeccabile. Non manca, inoltre, una spazzola motorizzata con rullo rotante per pavimenti da 500 rpm perfetta per una rimozione dello sporco in maniera accurata e veloce.

Siete pronti per avere a portata di mano un’aspirapolvere lavapavimenti in grado di offrire una pulizia perfetta con l’utilizzo costante di acqua pulita e senza germi? La funzione antibatterica realizzata attraverso dei piccoli grani di ioni d’argento posti nel serbatoio dell’acqua da 800ml vi offrirà un ottimo risultato ed è perfetta anche per tappeti, moquette e materassi.

Approfittando della promozione attualmente presente su Amazon potete pagare questo modello di aspirapolvere lavapavimenti solamente 199 euro. Oltre allo sconto del 25% sul prezzo di listino potete infatti aggiungere il coupon sconto del valore di 100 euro. Il prezzo finale diventa dunque veramente vantaggioso.