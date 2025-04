Tesla rallenta: la Model Y più economica si farà attendere

La Tesla più “accessibile” tarda ad arrivare. I piani iniziali parlavano di un debutto entro i primi sei mesi del 2025. Ma qualcosa sembra essere cambiato. Un nuovo rapporto di Reuters svela infatti che il progetto della versione semplificata della Model Y, nome in codice E41, subirà un ritardo. Non si parla più di primavera, bensì della seconda metà dell’anno o addirittura dell’inizio del 2026. Il nuovo modello dovrebbe essere prodotto inizialmente negli Stati Uniti. Poi successivamente, anche in Europa e Cina. Però, non è ancora chiaro se il rinvio interesserà anche gli impianti esteri.

Tesla: una scommessa sul futuro tra produzione e concorrenza

Fino ad oggi Tesla non aveva fornito dettagli precisi su questa vettura. Le indiscrezioni più recenti parlavano di un’auto ridotta all’essenziale. Ovvero con meno funzionalità e materiali più economici rispetto alle versioni attuali. Tale modello rappresenta una scommessa per Elon Musk, che mira ad ampliare il numero di potenziali clienti offrendo un’auto elettrica più abbordabile. Nonostante l’assenza di conferme ufficiali, molti osservatori si aspettano chiarimenti già nei prossimi giorni, quando Tesla presenterà i risultati economici del primo trimestre 2025. Il 22 aprile, infatti, potrebbe essere l’occasione giusta per fare luce sui ritardi e sui nuovi obiettivi dell’azienda.

Il ritardo non sarebbe solo tecnico, ma anche strategico. Tesla avrebbe pianificato la produzione di circa 250.000 unità della ModelY più economica negli Stati Uniti nel corso del 2026. Un numero importante, segno che la casa californiana punta molto su questo progetto. Ma l’azienda starebbe anche valutando un’operazione simile sulla Model 3. Insieme ad una versione semplificata da introdurre in un secondo momento. Al momento però, non è dato sapere se i ritardi della ModelY influenzeranno anche quest’altro piano.

Nel frattempo, la concorrenza nel settore dell’elettrico continua ad aumentare. L’attesa per una versione Tesla più accessibile diventa così una sfida anche sul piano commerciale. Ogni mese di ritardo potrebbe significare spazio lasciato a nuovi competitor pronti ad approfittarne.