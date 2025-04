Starbucks avrà il suo primo negozio stampato in 3D

Nel cuore del Texas, a Brownsville, sta per aprire un’innovativa caffetteria Starbucks. Questa si distinguerà per un approccio davvero unico alla costruzione. Si tratta della prima struttura commerciale realizzata interamente in cemento stampato in 3D. Una novità che si tuffa in avanti nel settore dell’architettura. L’edificio sorgerà a soli 32 chilometri dalla base SpaceX Starbase di Elon Musk. Sarà un esperimento commerciale che unisce la tecnologia all’avanguardia con la praticità. Questo Starbucks sarà esclusivamente un punto di ritiro, sia a piedi che in auto, senza alcun spazio per consumare sul posto. Un concetto che risponde alla crescente domanda di soluzioni rapide e moderne.

L’investimento strategico di Starbucks in un’area in crescita attira l’interesse di tecnici e turisti.

Il costo della costruzione, inferiore ai 2 milioni di dollari, rende questa caffetteria un esempio interessante di come l’uso di tecnologie avanzate possa portare a una riduzione dei costi. Con una superficie di circa 130 metri quadrati, il negozio sarà focalizzato sulla vendita di caffè espresso e altre bevande, ma senza le tradizionali aree di sosta.

Lakeside Commercial Builders, un’impresa della zona di Dallas, è stata incaricata della realizzazione, diventando un pioniere nell’utilizzo di questa tecnica ancora poco comune nel settore commerciale. La costruzione è stata seguita da vicino, con numerosi aggiornamenti sui social media che hanno suscitato molta curiosità tra i residenti locali.

L’inaugurazione della caffetteria è prevista per la fine di aprile. Alcune fonti parlano del 24 del mese come data indicativa. Nonostante l’interesse suscitato dai media, Starbucks non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul progetto. Questo ha contribuito ad aumentare l’attesa. La scelta del luogo, vicino alla base SpaceX, non è casuale. L’area sta vivendo un rapido sviluppo, grazie all’attività aerospaziale che attira professionisti e turisti, interessati a vedere i lanci dei razzi di Musk. Il nuovo Starbucks non è solo un’innovazione nel campo edilizio, ma anche una mossa commerciale ben pensata in una zona che sta rapidamente diventando un polo tecnologico e turistico.