Amazon modifica la sua homepage per un’esperienza d’acquisto più intelligente

In questi giorni Amazon, sta testando un’inedita versione della sua homepage. Una novità pensata per rendere lo shopping online ancora più intuitivo. Le nuove funzionalità, attualmente disponibili per alcuni utenti in Italia, trasformano la schermata principale in uno spazio ricco di suggerimenti personalizzati, offerte selezionate e ispirazioni su misura. L’obiettivo è chiaro. Ovvero permettere ai clienti di trovare rapidamente ciò che desiderano, scoprendo al contempo prodotti affini ai propri gusti.

Amazon: Intelligenza artificiale e semplicità per acquisti più rapidi

Amazon così punta tutto su una navigazione più semplice e su contenuti rilevanti, riorganizzati in collezioni tematiche. Le raccolte scorrono in orizzontale, permettendo una panoramica immediata senza passaggi inutili. La “Vetrina”, posizionata in alto nella homepage, accoglie l’utente con suggerimenti basati sulle sue abitudini e sulla cronologia d’acquisto. Anche le promozioni e le novità di Prime Video o Amazon Music sono integrate per offrire un’esperienza trasversale. Se una persona ha acquistato un copriletto, ad esempio, potrà trovare subito suggerimenti per lenzuola abbinate, cuscini e articoli coordinati.

L’innovazione digitale è al cuore di ogni novità introdotta da Amazon. Il quale da oltre venticinque anni sfrutta l’intelligenza artificiale per anticipare bisogni e desideri dei clienti. I nuovi aggiornamenti rafforzano questa direzione. I suggerimenti d’acquisto diventano così più precisi, in linea con gli interessi personali e l’esplorazione recente. L’inserimento dell’assistente virtuale Rufus, basato su IA generativa, amplia le possibilità di supporto nello shopping, rendendolo ancora più interattivo.

Anche gli acquisti ricorrenti trovano nuova vita. La sezione “Acquista di nuovo”, per esempio, è stata potenziata per offrire accesso rapido ai prodotti preferiti. Basta un tocco per rifornirsi di ciò che si compra abitualmente. L’esperienza complessiva punta a ridurre i tempi e rendere ogni interazione più efficace. Amazon, con questa nuova homepage, apre le porte a un futuro dello shopping sempre più fluido, intelligente e su misura per ciascun individuo.