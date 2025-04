SpaceX potrebbe realizzare Golden Dome

La sinergia tra innovazione tecnologica e difesa nazionale ha assunto un ruolo centrale nella politica statunitense. A tal proposito, il progetto “Golden Dome” rappresenta un valido ed ambizioso progetto. Quest’ultimo è stato promosso da Donald Trump attraverso un ordine esecutivo firmato il 27 gennaio. Il “Golden Dome” mira a creare un sistema di difesa missilistica avanzato. In grado di rilevare, monitorare e neutralizzare minacce in tempo reale. Tra i principali candidati per la realizzazione di tale iniziativa figura SpaceX, la celebre compagnia spaziale fondata da Elon Musk.

SpaceX punta a Golden Dome?

Oltre all’azienda di Musk, ci sono anche altre società interessate al processo. Tra cui spiccano Palantir, specializzata nell’analisi dei dati. E Anduril, nota per le sue soluzioni di sorveglianza avanzata basate sull’AI. Le tre aziende hanno già avviato dialoghi intensi con il Pentagono e con alti funzionari governativi. Al fine di presentare le proprie soluzioni tecnologiche.

Il centro della proposta avanzata dal gruppo è un’enorme costellazione di satelliti. Quest’ultima è divisa in due componenti principali. La prima, il cosiddetto “livello di custodia”, prevede il lancio di centinaia, se non migliaia di satelliti in orbita terrestre bassa. Il cui obiettivo sarà il rilevamento e il tracciamento dei missili. La seconda, più controversa, includerebbe una rete separata di satelliti con capacità offensive. Quest’ultimi saranno potenzialmente armati con sistemi laser o missili intercettori, con il compito di neutralizzare eventuali attacchi.

SpaceX si è distinta proponendo un modello innovativo per la gestione del progetto. Si tratta di un abbonamento governativo per l’accesso alle sue infrastrutture satellitari. Tale formula potrebbe accelerare l’implementazione del sistema, ma solleva anche dubbi in merito alla dipendenza del governo da un fornitore privato. Ed anche sulla trasparenza nei costi e nel controllo tecnologico.

Anche se l’entusiasmo è alto, il progetto è ancora nelle sue fasi preliminari. Con ampi margini di cambiamento. Le prime implementazioni potrebbero partire nel 2026, ma il completamento dell’intero sistema richiederà probabilmente oltre un decennio e investimenti.