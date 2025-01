MG Motor: crescita record sul mercato italiano nel 2024

MG Motor ha chiuso il 2024 con un incremento delle consegne del 32% sul mercato italiano. La quota complessiva ha superato il 2,5%, raggiungendo il 3% nel segmento privati. Questo risultato testimonia una crescita costante e una presenza sempre più consolidata. Ma qual è il segreto di questo successo? La tecnologia Hybrid+ ha giocato un ruolo cruciale. Introdotta lo scorso anno, questa soluzione full hybrid ha reso i modelli MG più efficienti e performanti. Le batterie capienti e il motore elettrico, definito il più potente del segmento, hanno attratto sempre più clienti. La gamma comprende modelli come la MG3 Hybrid+ e la MG ZS Hybrid+, che uniscono prestazioni brillanti a consumi ridotti.

La MG ZS, un SUV compatto e versatile, ha registrato 26.500 consegne nel 2024. La sua nuova variante ibrida, lanciata a ottobre, ha ampliato le opzioni per gli automobilisti italiani. Anche la MG HS, disponibile in versione benzina e plug-in hybrid, ha contribuito al successo. Con un’autonomia elettrica di oltre 100 Km, il SUV di segmento C soddisfa chi cerca innovazione senza rinunciare al comfort.

Una strategia MG per il futuro vincente

MG non si ferma al successo commerciale. Il potenziamento della logistica e l’apertura di un magazzino ricambi in Italia hanno ridotto i tempi di consegna. Questi interventi mirano a garantire un’esperienza post-vendita d’eccellenza. Anche il lato emozionale è stato considerato e studiato per essere implementato.

La MG Cyberster, una roadster elettrica, rappresenta il legame tra passato e futuro. Con il suo design iconico e le tecnologie avanzate, incarna la sportività reinterpretata. Dotata di due motori elettrici, offre prestazioni che lasciano il segno, fino a 510 cavalli nella versione più potente. L’espansione del marchio in Europa è altrettanto significativa. Con 240.000 veicoli venduti nel continente, MG dimostra la forza della sua visione strategica. In meno di quattro anni saputo conquistare ben 80.000 clienti solo nel nostro Paese. Grazie ad una garanzia di 7 anni su tutta la gamma e una rete di 140 punti vendita e assistenza, MG è certa della sua posizione. Il 2024 è stato solo l’inizio di un percorso promettente. Chi potrà fermare la sua corsa?