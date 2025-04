Anche Toyota prende provvedimenti per aggirare i dazi?

Le recenti politiche commerciali promosse da Donald Trump stanno costringendo molte case automobilistiche a rivedere i propri piani industriali. In particolare, l’introduzione di dazi del 25% sulle auto importate sta causando svariate discussioni. A tal proposito, Toyota sembra pronta a una mossa importante per continuare a competere sul mercato americano. Ciò senza alzare i prezzi ai consumatori. Sembra che l’azienda punti alla produzione della nuova RAV4 direttamente negli Stati Uniti. Nello specifico, nello stabilimento di Georgetown, in Kentucky.

Toyota: nuova RAV4 prodotta negli Stati Uniti

Al momento, la RAV4 viene costruita in Canada, Giappone e nello stesso Kentucky. Ma la versione destinata al mercato americano era inizialmente prevista in arrivo dagli impianti canadesi e giapponesi. I dazi introdotti hanno però alterato lo scenario, spingendo l’azienda a cercare soluzioni più vantaggiose. Soprattutto a livello economico.

La nuova RAV4 dovrebbe fare il suo debutto ufficiale in Giappone. Ciò entro la fine del 2025. Il lancio globale avverrà poi progressivamente nel 2026. Con particolare attenzione al mercato statunitense, da sempre uno dei principali per tale modello. Al momento, Toyota non ha confermato ufficialmente i piani per il Kentucky. L’azienda però ha ribadito il proprio impegno nel valutare continuamente soluzioni per ottimizzare la produzione, soddisfare al meglio i clienti e mantenere posti di lavoro stabili. In tale particolare momento spostare parte della produzione negli USA rappresenterebbe una mossa sensata. Una decisione che evidenzia quanto le politiche doganali americane stiano influenzando profondamente l’industria automobilistica globale.

In tale ottica, la decisione di Toyota di espandere la produzione sul suolo statunitense potrebbe non solo evitare l’impatto diretto dei dazi. Tale decisione, infatti, potrebbe anche rafforzare ulteriormente il legame tra il marchio giapponese e il pubblico americano. Non resta che attendere e vedere se tale strategia rappresenterà una scelta temporanea. O se, in alternativa, segna l’inizio di una nuova politica industriale a lungo termine.