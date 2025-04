iPhone 17 Air, incredibile: c’è un video unboxing su YouTube, eccolo qui

L’iPhone 17 Air continua a far parlare di sé, soprattutto per una caratteristica che sembra destinata a segnare una svolta nel design degli smartphone: la sottigliezza estrema. Dopo che alcuni negozi cinesi hanno mostrato al pubblico dei primi modellini “dummy” del dispositivo, ora anche Lewis Hilsenteger, volto noto del canale YouTube Unbox Therapy, ha pubblicato un video in alta definizione che mostra da vicino proprio quei prototipi.

Il modellino, realizzato con cura a partire da file trapelati della catena produttiva, è spesso appena 5,65 mm, una misura che – se confermata – renderebbe questo iPhone il più sottile mai prodotto da Apple. Nel video, Hilsenteger mostra anche i dummy degli altri modelli della gamma iPhone 17, ma l’Air è senza dubbio quello che attira più attenzione per il suo design minimalista e compatto.

Come è possibile che esistano già questi mockup

Molti si chiedono come sia possibile che circolino dei prototipi tanto precisi mesi prima del lancio ufficiale. La risposta sta nell’ecosistema degli accessori: Apple, come altri produttori, condivide con largo anticipo le specifiche fisiche dettagliate con i produttori di custodie e altri accessori, così che possano prepararsi per il lancio. Tuttavia, questi file finiscono spesso per diventare la base per la produzione non autorizzata di mockup 3D.

In pratica, basta una stampante 3D e un pizzico di intraprendenza per generare prototipi che, per aspetto e dimensioni, risultano molto vicini al prodotto finale.

Design al top, ma con qualche rinuncia

Secondo Hilsenteger, il nuovo iPhone 17 Air potrebbe diventare il modello più amato dell’intera serie, anche grazie al suo profilo sottilissimo e all’estetica elegante. Tuttavia, le compromissioni hardware sembrano inevitabili: il dispositivo monterà una fotocamera posteriore singola, e la batteria sarà presumibilmente meno capiente rispetto agli altri modelli, per via dello spazio interno limitato.

Resta da vedere se gli utenti saranno disposti ad accettare questi limiti in cambio di un design ultra-slim. Quel che è certo, è che Apple sembra intenzionata a ridefinire ancora una volta lo standard estetico degli smartphone.