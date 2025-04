CONFRONTO POCO F7 Pro vs OPPO Reno13 FS: la fascia media è SENZA FRENI

Copertina CONFRONTO RENO FS VS POCO F PRO

POCO F7 Pro e OPPO Reno13 FS si contendono l’attenzione di chi cerca uno smartphone completo, potente e accessibile. Entrambi i dispositivi offrono specifiche di alto livello e un’estetica curata, ma si rivolgono a un pubblico leggermente diverso. Da una parte, POCO punta tutto su potenza, batteria e fluidità; dall’altra OPPO cerca un equilibrio tra design, fotocamera e funzionalità smart. In questa comparativa completa, analizziamo ogni aspetto per capire quale dei due conviene davvero acquistare. Io li amo entrambi e secondo me, possono soddisfare le esigenze di tutti, ma veramente tutti.

Design e costruzione: due approcci moderni, ma distinti

Esteticamente, POCO F7 Pro e OPPO Reno13 FS adottano stili diversi. Il POCO F7 Pro è più minimalista, con un look sobrio, bordi piatti e una costruzione solida. Il modulo fotocamere è discreto e l’intero dispositivo punta a essere funzionale prima che appariscente.

Il Reno13 FS, al contrario, è più elegante e vistoso: OPPO ha puntato su linee più morbide, colorazioni più vivaci e un modulo fotografico visivamente più curato. Il design è pensato per attrarre chi cerca uno smartphone raffinato, sottile e leggero, con materiali che restituiscono una sensazione di maggior pregio alla vista e al tatto.

Entrambi i modelli offrono certificazioni di resistenza a polvere e schizzi, ma il POCO F7 Pro ha un’impronta più “pragmatica”, mentre OPPO lavora anche sull’estetica come valore aggiunto.

Display: OLED per entrambi, ma POCO spinge più in alto

Entrambi gli smartphone montano un pannello AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz, ma la differenza principale sta nella risoluzione.

Il POCO F7 Pro sfoggia uno schermo 2K (3200×1440 pixel), offrendo un dettaglio superiore, ideale per contenuti multimediali, gaming e lettura prolungata. Il pannello è estremamente luminoso e supporta le principali certificazioni HDR, risultando particolarmente adatto per chi guarda molti video o cerca un’esperienza visiva premium.

Il Reno13 FS ha una risoluzione Full HD+ (2400×1080 pixel), più che adeguata per l’uso quotidiano, con colori vivaci, buona luminosità e fluidità. Tuttavia, se si confrontano direttamente i due display, la maggiore definizione e la qualità visiva complessiva del POCO risultano evidenti, soprattutto nei dettagli fini.

Prestazioni: Snapdragon 8 Gen 3 contro Snapdragon 6 Gen 1

Sul fronte delle prestazioni, il confronto è nettamente a favore del POCO F7 Pro, che monta il processore Snapdragon 8 Gen 3, attualmente uno dei chip più potenti sul mercato. Supportato da 12 GB di RAM LPDDR5X e memoria UFS 4.1, questo smartphone garantisce prestazioni elevate in qualsiasi ambito: multitasking, gaming, rendering, intelligenza artificiale e uso intensivo.

L’OPPO Reno13 FS è equipaggiato con uno Snapdragon 6 Gen 1, meno potente ma comunque solido per le attività quotidiane. È pensato per chi non ha necessità estreme e vuole affidabilità, consumi contenuti e una buona efficienza energetica. Le versioni disponibili arrivano fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria UFS 3.1, più lenta rispetto al POCO ma comunque veloce.

In sintesi: POCO è il telefono per chi cerca potenza pura e prestazioni senza compromessi. OPPO si rivolge a chi vuole uno smartphone fluido e stabile, senza pretese eccessive in termini di gaming o elaborazioni pesanti.

Fotocamere: equilibrio vs potenza bruta

Il comparto fotografico rappresenta un interessante punto di confronto. Entrambi montano un sensore principale da 50 MP, ma l’elaborazione software e i sensori secondari differenziano i due modelli.

Il POCO F7 Pro abbina al sensore principale un’ultra-grandangolare da 8 MP e un macro da 2 MP, offrendo versatilità ma con qualità altalenante nelle camere secondarie. Gli scatti sono buoni con luce ottimale, ma in condizioni difficili si percepisce qualche limite.

Il Reno13 FS punta più sulla qualità dell’elaborazione, grazie alle ottimizzazioni software OPPO e a una gestione più accurata dell’ultra-grandangolare da 8 MP. Dove spicca è nella fotocamera frontale da 32 MP, superiore rispetto ai 20 MP del POCO, e ideale per chi ama scattare selfie o effettuare videochiamate nitide.

Chi cerca una fotocamera più versatile per social, ritratti e selfie di qualità, potrebbe preferire OPPO. POCO vince invece per l’elaborazione rapida e le performance della fotocamera principale.

Batteria e ricarica: POCO domina per capacità e velocità

Il POCO F7 Pro è equipaggiato con una batteria da 6000 mAh, una delle più capienti della categoria, con supporto alla ricarica rapida da 90W. Una ricarica completa avviene in meno di 40 minuti, con autonomie che facilmente coprono una giornata e mezza di uso normale.

Il Reno13 FS offre una batteria da 5800 mAh, anche qui molto solida, con ricarica rapida a 45W. Buona autonomia, ma tempi di ricarica più lunghi e una gestione energetica leggermente meno aggressiva rispetto al POCO.

Entrambi i dispositivi non supportano la ricarica wireless. Chi cerca il massimo in termini di autonomia e tempi di ricarica ridotti troverà in POCO la scelta più indicata.

Software, interfaccia e aggiornamenti

Il POCO F7 Pro gira su HyperOS 2 basato su Android 15. L’interfaccia è leggera, molto fluida e pensata per sfruttare al massimo le potenzialità hardware. Le personalizzazioni sono meno invasive rispetto al passato, ma la presenza di alcune app preinstallate è ancora una realtà.

Il Reno13 FS utilizza ColorOS 15, anch’essa basata su Android 15, con un’interfaccia molto curata e ricca di funzionalità smart, comprese le opzioni AI per la gestione delle foto, del multitasking e delle notifiche. OPPO punta sull’integrazione intelligente tra funzioni software e hardware, risultando piacevole da usare anche per i meno esperti.

Entrambi i brand garantiscono almeno 3 anni di aggiornamenti principali e 4 di patch di sicurezza, con OPPO leggermente avanti nell’ottimizzazione quotidiana dell’interfaccia.

Prezzo e disponibilità

Il POCO F7 Pro parte da 599,99 euro per la versione 12/256 GB, ma durante il lancio è stato spesso disponibile in promozione a 499,99 euro. Il rapporto qualità-prezzo è uno dei suoi punti di forza, vista la potenza del chip e la qualità del display.

L’OPPO Reno13 FS parte da circa 549 euro per la versione base da 8/256 GB. È leggermente più costoso in relazione alla potenza, ma compensa con un design più ricercato e una fotocamera anteriore superiore.

Quale conviene acquistare?

Il POCO F7 Pro è la scelta perfetta per chi vuole potenza, autonomia, velocità e un display al top a un prezzo incredibilmente competitivo. È pensato per gli utenti avanzati, i gamer, chi fa multitasking spinto o consuma molti contenuti.

L’OPPO Reno13 FS è invece il dispositivo ideale per chi punta all’equilibrio: buone prestazioni, fotocamere ottimizzate per l’uso social, interfaccia curata e un design più raffinato. È pensato per chi cerca un telefono solido, bello e piacevole da usare ogni giorno.