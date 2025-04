Ho. mobile: una super offerta vi garantisce tutto il 5G che serve

Se vi siete resi conto che la promozione che utilizzate attualmente sul vostro numero di cellulare non soddisfa più le vostre esigenze e avete bisogno di qualcosa di più completo e ricco di possibilità allora sicuramente è arrivato il momento di guardarsi intorno per cercare un’offerta più adatta ai vostri bisogni, fortunatamente il mercato italiano della telefonia garantisce i cataloghi di offerte davvero vasti e costantemente aggiornati dai provider telefonici presenti nel nostro paese, questi ultimi da diverso tempo si impegnano ovviamente per essere il più competitivi possibili in un mercato incostante evoluzione, uno tra questi che certamente potrebbe fare al caso vostro e rappresentato dal tinto di viola ho mobile, L’operatore in questione infatti da diversi anni offre promozioni davvero ricche di opzioni e soprattutto a prezzi competitivi, non a caso recentemente il suo catalogo online si è arricchito di un’offerta che può davvero rappresentare un’ottima scelta se avete bisogno di tanti giga al massimo della velocità, diamole un’occhiata.

Tutto quello che serve

L’offerta attualmente disponibile nel catalogo online dell’operatore italiano garantisce a chi decide di effettuare l’attivazione ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G, ai quali si abbinano poi minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali a 9,99 € al mese, l’offerta però è dedicata a coloro che attivano un nuovo numero direttamente all’interno dell’operatore telefonico oppure mantengono il numero effettuando la portabilità da un operatore virtuale che deve essere presente all’interno di una lista consultabile nel sito ufficiale della promozione, in tal caso infatti il costo dell’offerta sarà di 2,99 € per l’attivazione mentre in caso contrario tale costo salirà a 29,90 €.

Nel caso foste interessati, dunque assicuratevi ovviamente di avere uno smartphone che supporti la connettività 5G e poi di rispettare tale requisito onde evitare di pagare un prezzo di attivazione maggiorato, il costo comunque include l’attivazione della Sim sia in formato fisico che in un formato eSIM, nel caso il vostro smartphone la supporti.