Apple iPhone 16, offerta con sconto IMPERDIBILE su Amazon: -150 euro

Volete acquistare Apple iPhone 16 ed allo stesso tempo cercare di spendere il meno possibile? allora dovete subito aprire Amazon ed approfittare di una promozione più unica che rara, un prezzo mai visto prima, tanto basso quanto interessante che spinge il consumatore a risparmiare tantissimo, senza doversi minimamente preoccupare di rinunciare sulla qualità generale.

Le dimensioni del prodotto sono tutt’altro che elevate, infatti come sempre gli iPhone “base” sono più piccoli del normale, tanto da arrivare a raggiungere un peso di 170 grammi, più precisamente parliamo di 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore. Il prodotto presenta processore Apple A18, octa-core con frequenza di clock a 3,46GHz, ed anche una GPU Apple 5-core che prevede pure 8GB di RAM ed una configurazione di memoria interna variabile in relazione alla variante che si andrà ad aggiungere al proprio carrello.

Apple iPhone 16: la promozione ha un prezzo veramente ridicolo su Amazon

Nuovo sconto molto speciale applicato direttamente su Apple iPhone 16, che oggi può essere vostro, nella variante “base” con 256GB di memoria interna non espandibili, ad un prezzo finale di 969 euro. Uno sconto di circa il 13% rispetto al listino di 1109 euro, rappresentando una promozione a tutti gli effetti molto valida, fruibile direttamente al seguente link.

All’interno della confezione, come ormai è prassi sempre comune nel settore, è assente l’alimentatore, ma è presente solo il cavo di collegamento USB-C al computer, in questo modo il consumatore, a meno che non ne disponga o non voglia ricaricarlo tramite il PC, sarà costretto ad acquistarlo a parte. Gli amanti della fotografia, inoltre, devono sapere che nella parte posteriore sono presenti due sensori: un principale da 48 megapixel, davvero di ottima qualità generale, ed anche un ultragrandangolare da 12 megapixel, per scatti con angolo massimo di 120 gradi.