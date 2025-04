Kena Mobile: fino a 200 GB con soli 5,99€

La nuova offerta 5,99 Promo 100 di Kena Mobile potrebbe essere la risposta perfetta per tutti gli utenti che cercano un piano stabile e ricco di dati. In un panorama in cui i costi delle tariffe dati sembrano crescere costantemente, l’operatore virtuale propone un piano davvero competitivo. Kena offre 100GB, minuti illimitati e 200 SMS. Il tutto a soli 5,99€ mensili. C’è un ulteriore vantaggio riservato a tutti gli utenti che attivano l’opzione Ricarica Automatica. In tal caso i 100GB previsti diventano 200. Ma i vantaggi non finiscono qui.

I vantaggi della promo di Kena Mobile

Per gli utenti che viaggiano frequentemente nei paesi dell’Unione Europea, sarà possibile navigare anche all’estero grazie agli 8GB in roaming. Un’opzione comoda per chi si sposta spesso. Kena Mobile, che si appoggia alla solida rete 4G di TIM, garantisce una buona copertura e prestazioni affidabili. Per chi utilizza intensamente internet per lavoro, streaming, social o semplicemente vuole navigare senza pensieri, 200GB a meno di 6 euro sono un’offerta imbattibile.

L’attivazione della SIM è gratuita, a condizione che venga fornito il consenso per le comunicazioni commerciali al momento della sottoscrizione. Anche la spedizione della SIM è inclusa, senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, il primo rinnovo mensile è gratuito. Rendendo l’ingresso nel mondo Kena ancora più interessante.

Tale promozione è pensata per chi intende attivare un nuovo numero, ma anche per chi desidera mantenere il proprio. In tal caso si parla dei clienti provenienti da operatori come Iliad, ho. Mobile, Fastweb, PosteMobile, Lycamobile, CoopVoce e altri MVNO. È una soluzione accessibile a una vasta platea di utenti. Con una procedura di attivazione semplice e veloce, direttamente online.

Va sottolineato che si tratta di un’offerta a tempo limitato. Per cui conviene muoversi in fretta. Il consiglio per tutti coloro che intendono attivare l’offerta è di visitare subito il sito ufficiale di Kena Mobile e attivare la promozione.