Amazon, sconto PAZZO sugli Oppo Enco Buds2 Pro: -62%

Oppo Enco Buds2 Pro sono cuffiette true wireless davvero economiche, un prodotto che a tutti gli effetti ha un prezzo veramente ridicolo se rapportato con le prestazioni che invece è attualmente in grado di offrire. Disponibile in due colorazioni differenti, presentano differenze solo nell’aspetto estetico, in nient’altro.

Il loro prezzo di vendita risulta essere fortemente scontato rispetto al listino originario, grazie ad una fantastica promozione che Amazon attiva in automatico. Sono cuffiette perfettamente utilizzabili con qualsiasi smartphone o sistema operativo in commercio, senza differenze o vincoli particolari da segnalare. La connessione avviene tramite bluetooth, in pochi secondi ed in semplici passi è possibile collegarle a praticamente ciò che vorrete.

Ricevete ogni giorno le offerte Amazon con i codici sconto gratis, direttamente sul vostro smartphone, correndo subito ad iscrivervi qui.

Oppo Enco Buds2 Pro: scopritele a questo prezzo su Amazon

Le cuffiette oggetto del nostro articolo possono essere acquistate su Amazon con una spesa che davvero risulta essere quasi ridicola, infatti il listino di 49 euro è stato abbassato, o ridotto, del 62%, per arrivare in questo modo a poter spendere solamente 19 euro per il loro acquisto. Premete qui per ordinarle.

Il loro design è molto standard, non presenta differenze o particolarità tali da riuscire a distinguersi dalla massa, sono cuffiette in-ear, che vanno ad insinuarsi all’interno del canale uditivo, senza però arrecare particolare fastidio all’utilizzatore. Il sistema di controllo si concentra interamente su un’area di sensibilità posta direttamente sulla stanghetta, ed oltretutto è prevista la cancellazione del rumore AI in chiamata, per un’esperienza d’ascolto senza ingerenze esterne di alcun tipo. La batteria è da 36mAh all’interno degli auricolari e di 480mAh nella custodia, con tempi di ricarica di 70 minuti per il singolo auricolare, e di 130 minuti per l’intera custodia. Il collegamento al riproduttore musicale avviene tramite connessione bluetooth 5.3 bineurale, con latenza davvero ridottissima.