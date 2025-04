Torna in Kena fino a fine aprile con questa super offerta

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continuerà a proporre ad alcuni suoi ex clienti selezionati un’offerta di rete mobile davvero eccezionale. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ultima era stata proposta agli ex clienti fino alla giornata dello scorso 21 aprile 2025. Ora, però, l’operatore ha deciso di continuare a proporla fino alla fine del mese corrente. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Kena continua per tutto il mese di aprile con un’offerta low cost extra conveniente

Gli ex clienti di Kena Mobile potranno attivare per tutto questo mese una favolosa offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione si chiama Kena 4,99 Flash 100 Online. Si tratta di una delle offerte mobile più a basso costo dell’operatore virtuale e sarà quindi proposta ad alcuni già clienti selezionati fino alla giornata del prossimo 30 aprile 2025.

Con un costo molto basso di appena 4,99 euro al mese, gli utenti potranno arrivare ad utilizzare un enorme quantitativo di traffico dati. Si tratta di ben 100 GB da utilizzare ogni mese. Nel bundle di questa offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms sempre verso tutti. L’operatore telefonico virtuale ha avviato una campagna SMS per avvisare i suoi ex clienti. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco il messaggio inviato dall’operatore.

“Buone notizie! La scadenza dell’offerta KENA è stata prorogata: 100 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS a soli 4,99E/mese. Attivazione e SIM GRATIS! Attivala subito su kena.ly/tornainkena con il codice promo ricevuto nel precedente SMS. Hai tempo fino al 30/04/2025”.

Anche per i suoi ex clienti selezionati, l’operatore virtuale ha inoltre deciso di proporre gratuitamente senza spese aggiuntive sia il costo di attivazione dell’offerta sia il costo per l’acquisto e la spedizione della scheda sim. Sarà dunque necessario pagare soltanto un costo di 5 euro per coprire il primo mese dell’offerta.