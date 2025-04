Google Pixel, aggiornamento di aprile 2025 in rollout: chi lo riceverà e cosa cambierà

Per chi non lo sapesse l’aggiornamento di aprile per i Google Pixel è ufficialmente iniziato. I dispositivi del brand che hanno Android 15 a bordo, entro la settimana prossima riceveranno le novità del caso. Nel caso in cui non fosse arrivata la notifica in automatico, si potrà controllare in maniera manuale alla voce “Aggiornamento di sistema“.

L’update riguarda i Pixel dalla serie 6 in poi, incluso il nuovo Pixel 9a, ma con un’importante eccezione: quest’ultimo riceve un aggiornamento “ridotto”, privo dell’ultimo Pixel Feature Drop.

Dettagli tecnici e principali novità del Pixel update di aprile

Il changelog ufficiale include patch di sicurezza, ottimizzazioni generali e diverse correzioni di bug che migliorano l’esperienza utente. Ecco una panoramica dei principali interventi:

Biometria : risolti problemi con il riconoscimento delle impronte digitali in determinate condizioni;

Fotocamera : migliorata la stabilità durante lo zoom avanti/indietro su diversi modelli;

Display : finalmente corretto lo sfarfallio della luminosità durante la visione di video in streaming;

Interfaccia utente: sistemate le sovrapposizioni dell’orologio e i problemi con Pixel Launcher durante la gestione utenti.

I modelli interessati sono numerosi e comprendono tutte le varianti delle serie Pixel 6, 7, 8 e 9, oltre a Pixel Fold e Pixel Tablet.

Il caso Pixel 9a: aggiornato ma senza le ultime funzioni

Pur essendo incluso nella distribuzione dell’aggiornamento, Pixel 9a non riceve l’ultimo Pixel Drop. Google ha spiegato che il dispositivo viene fornito con una build MPR di aprile basata su una versione QPR di dicembre. La scelta è legata a ragioni di stabilità e alle necessità di test da parte degli operatori mobili, che hanno bisogno di una versione più collaudata per garantire la compatibilità.

Nonostante questa mancanza, il Pixel 9a continua a ricevere il supporto previsto, con correzioni critiche e ottimizzazioni generali. Chi ha acquistato il dispositivo può comunque contare su un’esperienza aggiornata e sicura, anche se alcune funzioni arriveranno con futuri aggiornamenti.