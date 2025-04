ASUS presenta la sua nuova gamma di Chromebook

ASUS ha ampliato la propria offerta nel settore dei Chromebook. A tal proposito, l’azienda ha annunciato sei nuovi modelli appartenenti alle serie CX14 e CX15. Nomi che richiamano direttamente la diagonale dello schermo: rispettivamente 14 e 15 pollici. I sei modelli si articolano in due varianti principali per ciascuna diagonale. Una con piattaforma hardware standard, e una versione “Plus“. Quest’ultima rappresenta un’evoluzione del modello base, con caratteristiche migliorate. Non è del tutto scorretto parlare di quattro modelli principali e due varianti potenziate. Ma la distinzione tra versione standard e Plus risulta sottile. Infatti, molti degli optional della seconda sono disponibili anche per la prima.

ASUS: dettagli sui nuovi modelli Chromebook in arrivo

Un aspetto interessante è la collaborazione tra l’azienda e Google per l’intelligenza artificiale generativa. I Chromebook Plus sono, infatti, forniti con un anno di abbonamento incluso ai servizi Google AI. Permettendo agli utenti di sfruttare strumenti avanzati per la produttività, l’organizzazione e la creatività. Ciò si traduce in funzionalità potenziate, come suggerimenti intelligenti durante la scrittura, editing automatico di documenti o immagini. Insieme ad un’integrazione più profonda con il cloud.

I dispositivi offrono una gamma di processori Intel che va dal Celeron N4500 fino al più performante Core 3 N355. Coprendo così diverse esigenze. La RAM varia da 4 a 16 GB, a seconda del modello. Con una distinzione tra LPDDR4X e LPDDR5. Mentre lo spazio di archiviazione, sempre su memoria eMMC, arriva fino a 256 GB.

Anche la costruzione dei laptop merita una menzione. ASUS ha optato per un design robusto e facile da riparare. Le cerniere a 180° aggiungono un ulteriore livello di versatilità. Consentendo di usare i laptop in modalità flat, utile per la condivisione di contenuti o la collaborazione. Nonostante la mancanza di informazioni precise su prezzo e disponibilità, è evidente che ASUS punta al segmento entry-level del mercato. Offrendo soluzioni accessibili, ma non prive di innovazione.