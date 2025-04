Logitech MX Keys S a prezzo folle: Amazon la sconta del 37%

Non vi piace più utilizzare la vostra vecchia tastiera? Siete in cerca di un nuovo modello con un prezzo contenuto? Oggi la Logitech MX Keys S è una delle migliori tastiere presenti sul mercato grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo con cui viene proposta.

Uno dei punti di forza di questa tastiera è senza alcun dubbio la funzione di retroilluminazione. I tasti si accendono all’avvicinarsi delle mani e si adattano all’ambiente, consentendo all’utente che la utilizza di personalizzare anche i colori dell’illuminazione che più preferisce. Perché lasciarsi sfuggire questa occasione se Amazon vi consente di risparmiare sul prezzo di listino?

Codici sconto e offerte Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech.

Logitech MX Keys S scontata su Amazon

Questa tastiera Logitech è in grado di assicurare un’esperienza d’uso eccellente per diversi motivi. Uno dei più importanti è l’esperienza di digitazione fluida che è in grado di offrire. Non a caso, dispone di profilo con tasti sferici sagomati che assicura un’esperienza di digitazione veloce, fluida, precisa e silenziosa.

Volete lavorare ai vostri progetti o effettuare sessioni di gaming con il vostro PC con il massimo del comfort? Con la Logitech lavorare a lungo non è più un problema perché la struttura solida, affiancata a un design a basso profilo e a un’angolazione ottimale, rendono questa tastiera perfetta per essere utilizzata anche per tante ore assicurando una postura dei polsi ottimale.

Non manca, inoltre, la possibilità di abbinare questa tastiera con tre differenti dispositivi sui sistemi operativi Windows, macOS e Linux tramite Bluetooth Low Energy o il ricevitore USB Logi Bolt incluso.

Perché, dunque, perdere altro tempo? Con l’offerta attualmente disponibile sulla pagina web del colosso dell’e-commerce Amazon avete la possibilità di pagarla solamente 80,99 euro anziché 129 grazie a un’offerta a tempo limitato che sconta il prezzo iniziale del 37%. Approfittatene subito prima che sia troppo tardi.