WhatsApp: come evitare i messaggi senza bloccare utenti, ci sono 3 modi

Non sempre si vuole arrivare al blocco definitivo. A volte basta soltanto mettere un freno alle conversazioni senza interrompere i rapporti o creare imbarazzi. WhatsApp offre alcune opzioni meno drastiche che permettono di preservare la privacy senza chiudere del tutto le porte a un contatto.

Disattivare le notifiche: silenzio totale, ma reversibile

Si può ricorrere ad una delle migliori scelte, quella di disattivare le notifiche per un numero in particolare. I messaggi continueranno ad arrivare ugualmente ma senza alcuna segnalazione, per cui verranno ignorati. Basterà dunque recarsi nella scheda dove poter silenziare le notifiche e scegliere l’opzione che fa più al caso proprio, ovvero tra 8 ore, una settimana e infine per sempre.

Archiviare la chat: fuori dagli occhi, ma sempre accessibile

Un altro modo per mettere in pausa una conversazione è archiviare la chat. Questo non impedisce al contatto di scrivere, ma sposta la conversazione in una sezione separata, fuori dalla schermata principale. Le nuove risposte non faranno riapparire la chat, a meno che non venga ripristinata manualmente. È sufficiente tenere premuto sulla conversazione e selezionare “Archivia”: una mossa semplice che riduce le distrazioni quotidiane.

Limitare i messaggi dai numeri sconosciuti

Per chi vuole proteggersi da contatti non salvati in rubrica, esiste una funzione poco conosciuta ma molto utile. WhatsApp consente infatti di filtrare automaticamente i messaggi da numeri sconosciuti. Questo non solo migliora la privacy, ma riduce anche il rischio di ricevere messaggi sospetti o truffaldini. Per attivare il filtro, basta andare in Impostazioni > Privacy > Messaggi da numeri sconosciuti e scegliere l’opzione desiderata.

Un equilibrio tra privacy e discrezione

Gli utenti dunque possono giungere a questo compromesso molto interessante che consente di salvaguardare la propria privacy ma anche allo stesso tempo di evitare di curare a gesti estremi come bloccare un utente. Questo strumento dunque potrebbe essere quello perfetto.