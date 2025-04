Whatsapp: il pericolo è dietro l’angolo per tutti i conti in banca

Se anche voi utilizzate WhatsApp tutti i giorni allora d’ora in avanti dovrete prestare attenzione ad una nuova truffa che sta colpendo tantissimi utenti qui in Italia, si tratta dell’ennesima truffa online il cui obiettivo ovviamente è riuscire ad arrivare ai risparmi delle vittime, nello specifico i truffatori utilizzano WhatsApp come mezzo di comunicazione dal momento che quest’ultima consente di raggiungere una platea di utenti davvero ampia rispetto ai mezzi di comunicazione classica, ma in questo specifico caso non solo utilizzano WhatsApp, bensì le videochiamate disponibili al suo interno.

L’obiettivo dei truffatori, ovviamente è quello di ingannare la vittima con la quale entrano in contatto per portarla a dichiarare i propri dati sensibili in modo da poterli utilizzare per derubarla, la strategia infatti è appositamente studiata per non far rendere conto a chi capita di cosa sta succedendo.

Vediamo dunque nel dettaglio come funziona questa nuova truffa in modo da poterci rendere conto del pericolo quando ce l’abbiamo davanti, scopriamo i dettagli.

Come funziona la truffa

Nello specifico, questa nuova Truffa si palesa alla vittima come un semplice messaggio WhatsApp all’interno del quale i truffatori spacciandosi per la sua banca avvisano di dover consegnare un messaggio molto urgente, per messaggio però può essere consegnato solo tramite video chiamata, una volta convinta la vittima dunque poi la convinceranno dapprima ad avviare la condivisione schermo e poi ad effettuare l’accesso alla propria pagina Internet banking personale, come potete intuire da soli in questo modo potranno registrare le credenziali d’accesso ed effettuarlo in totale autonomia per poi svuotare completamente il conto corrente della propria vittima.

Se dunque anche voi doveste ricevere una telefonata o un contatto di questo genere, la cosa migliore da fare, ovviamente è non seguire nessun tipo di istruzione che vi viene fornita e soprattutto non dichiarare nessun dato sensibile in merito alla vostra persona, abbiate occhio scettico e non fidatevi di nessuno.