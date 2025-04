Samsung Galaxy A56 non è mai stato così ECONOMICO su Amazon

Nuova promozione all’orizzonte su Amazon con la possibilità di acquistare Samsung Galaxy A56 ad un prezzo veramente economico e convincente per la maggior parte dei consumatori, un prodotto che abbraccia pienamente e perfettamente la fascia medio-alta, ma che al giorno d’oggi costa meno di quanto avremmo pensato.

In vendita di base con sistema operativo Android 15 e interfaccia grafica Samsung One UI 7, sono entrambi molto recenti poiché ha visto la luce del mercato nel corso del 2025, lo smartphone integra un display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, è un Super AMOLED tra i migliori in circolazione, con 385 ppi, un refresh rate a 120Hz, oltre 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus Plus.

Samsung Galaxy A56: l’occasione per spendere poco su Amazon

Volete uno smartphone Samsung, ma non volete spendere più di 500 euro? allora il Samsung Galaxy A56 fa sicuramente a caso vostro, si tratta di un prodotto estremamente completo, in vendita ad una cifra di soli 499 euro, grazie all’attuale promozione che lo sconto di circa 50 euro rispetto al listino originario di 549,90 euro (per la variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna). Andate subito qui per acquistarlo.

L’attenzione al comparto fotografico posta in essere da Samsung è sicuramente ammirevole, infatti nella parte posteriore si possono trovare tre sensori differenti: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, per terminare con un effetto bokeh/macro da 5 megapixel. Il tutto permette di realizzare senza problemi video in 4K a 60fps, mentre l’angolo di visuale raggiunge un massimo di 123 gradi. Anteriormente, al contrario, è presente un sensore fotografico da 12 megapixel con apertura F2.2, che permette di registrare video in 4K a 30fps.