Amazon è IMPAZZITA con lo sconto del 61% su questo robot aspirapolvere Lefant

Il mondo dei robot aspirapolvere è decisamente vario, tanto da essere in grado di soddisfare perfettamente ogni singolo consumatore, a prescindere dalla fascia di prezzo su cui vuole effettivamente andare a fare affidamento. Volgendo la propria attenzione verso il segmento più economico di quelli attualmente disponibili, l’occhio viene catturato dall’ottima promozione Amazon applicata direttamente sul modello di casa Lefant.

Il dispositivo di cui vi parliamo oggi è l’M320, un robot aspirapolvere che raggiunge una potenza di aspirazione di 6000 Pa, con una autonomia massima di 210 minuti, e soprattutto la possibilità di controllarlo senza problemi da remoto sfruttando l’applicazione mobile compatibile sia con iOS che Android. A differenza di altri modelli ben più costosi, in questo caso è da considerarsi assente una stazione di svuotamento automatico, sebbene comunque, come era lecito immaginarsi, il prodotto includa un contenitore per la polvere da 800ml (che dovrà essere svuotato manualmente dall’utente quando pieno).

Amazon da sogno con lo sconto speciale valido solo oggi

L’acquisto di questo robot aspirapolvere è tutt’altro che dispendioso, anzi risulta essere più che alla portata della maggior parte dei consumatori, che si ritrovano in questo modo a spendere solamente 139 euro per il suo acquisto, assistendo ad uno sconto aggiuntivo del 61% sul valore più basso raggiunto negli ultimi 30 giorni (che era stato di 359,99 euro). Andate subito qui per acquistarlo.

Dimensionalmente il prodotto non presenta variazioni particolari rispetto agli standard a cui siamo abituati, raggiungendo per la precisione una diagonale di 28 centimetri (essendo comunque di forma circolare), nonché spessore di 7,8 centimetri (il che gli permette di spostarsi senza problemi sotto qualsiasi mobile). La sua autonomia, grazie alla batteria da 4000mAh, è più che sufficiente per la pulizia anche per 210 minuti di utilizzo continuativo.