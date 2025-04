Maserati Grecale 2025: nuovo volto, nuove ambizioni

La Maserati Grecale si ripresenta sul mercato con una strategia mirata e un aggiornamento completo. L’introduzione del Model Year 2025 porta con sé modifiche importanti sia sotto il cofano che nell’aspetto estetico. In primo piano c’è l’arrivo dell’allestimento “Grecale”. Una versione “d’ingresso” pensata per offrire un accesso più ampio al marchio, pur mantenendo contenuti premium. Le motorizzazioni disponibili sono due: 4 cilindri mild hybrid da 250 o 300 cavalli, pensate anche per aggirare il superbollo italiano, ancora attuale nel contesto normativo. Questo nuovo allestimento si affianca alle già note versioni Modena e Trofeo, con la prima pensata per un look più sportivo e la seconda orientata alla massima performance grazie al motore V6 Nettuno da 530CV.

Non solo auto: con Maserati arriva il pacchetto “Bundle” per servizi e garanzie

La serie si completa con la Folgore, SUV completamente elettrico con una batteria da 105kWh e una potenza di 410kW. Non è solo un’evoluzione tecnica, ma anche una dichiarazione d’intenti. Ovvero, Maserati vuole restare fedele al lusso, ma allargando il proprio orizzonte verso l’elettrificazione. Il tutto senza rinunciare allo stile. La nuova palette colori include ben 11 tinte per la carrozzeria e oltre 2.000 combinazioni per gli interni. Con il programma Fuoriserie, ogni Grecale può diventare un modello praticamente unico. Debuttano anche tonalità inedite come Blu Pastello, Giallo Genio Gloss, e abbinamenti vivaci come il nuovo Orange Devil, con dettagli neri e interni Ice/Black.

In contemporanea al rinnovamento della gamma, Maserati introduce un nuovo approccio ai servizi post-vendita. Da marzo 2025 sarà infatti disponibile il sistema “Bundle”. Una soluzione che consente ai clienti di acquistare pacchetti completi di assistenza a un prezzo più competitivo. Tra le offerte disponibili vi è la garanzia estesa fino a cinque anni, il piano Extra10 per la trasmissione valido fino a dieci anni, e servizi esclusivi come Pick-up & Delivery e Courtesy Car. La manutenzione dei freni viene affidata a un programma dedicato, garantendo prestazioni elevate e sicurezza. Insomma, un’offerta che vuole rafforzare il legame tra cliente e marchio, trasformando l’acquisto in un’esperienza continua.