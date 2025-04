WindTre Unlimited Giga, super promo per i già clienti

Per celebrare l’arrivo della Pasqua l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo un bel regalo. Secondo quanto riportato in rete, infatti, l’operatore sta proponendo ai suoi già clienti l’attivazione di un’opzione aggiuntiva davvero eccezionale. Ci stiamo riferendo alla promo denominata WindTre Unlimited Giga. Quest’ultima permetterà di ottenere giga senza limiti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre Unlimited Giga, nuova opzione aggiuntiva per Pasqua per i già clienti

I già clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo un bellissimo regalo per festeggiare la festività della Pasqua. Come già accennato in apertura, a questi già clienti è al momento proposta l’opzione aggiuntiva denominata WindTre Unlimited Giga. Come suggerisce anche il nome, con questa promo i già clienti potranno utilizzare addirittura giga senza limiti per navigare senza pensieri.

In particolare, gli utenti potranno utilizzare questo enorme quantitativo di giga extta rispetto alla propria offerta per la durata di tre mesi. Per averli, sarà necessario sostenere una spesa pari a 4,99 euro al mese. Sarà possibile scegliere come metodo di pagamento il proprio credito residuo. Al termine dei tre mesi, però, la promozione in questione sarà disattivata in maniera automatica. Grazie a WindTre Unlimited Giga, quindi, i fortunati già clienti potranno navigare senza pensieri anche con le nuove reti di quinta generazione.

In questo caso, la velocità massima sarà pari a 2 Gbps in download e di 200 Mbps in upload. Tutti gli interessati potranno attivare la super promo fino alla giornata del prossimo 24 aprile 2025. La promo sarà attivabile sul sito ufficiale dell’operatore telefonico oppure nell’applicazione ufficiale. In particolare, sarà necessario recarsi nelle sezioni denominate Offerte”, “Più Giga, Minuti e SMS” e “Giga a tempo”.

Insomma, si tratta senza ombra di dubbio di una promozione che renderà felici gli utenti. Ricordiamo comunque che l’operatore sta proponendo comunque l’attivazione sul proprio sito di numerose offerte operator attack di rilievo.