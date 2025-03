Furbetti della ZTL: scoperta la truffa delle targhe modificate

A Roma, l’incubo della ZTL si arricchisce di una nuova storia di frode. La città eterna, famosa per la sua bellezza e la sua complessità, è ora teatro di una truffa he ha ingannato le autorità per lungo tempo. Come è possibile che veicoli sconosciuti circolassero indisturbati nelle aree a traffico limitato? La risposta è semplice: con l’uso di un ingegnoso trucco. La Polizia Locale ha scoperto che alcune auto modificavano le proprie targhe per nascondere la loro identità. I furbetti della ZTL, mossi dalla voglia di risparmiare sulle multe, hanno usato del nastro adesivo nero per camuffare le lettere delle targhe. Il risultato? Un’auto apparentemente regolare che in realtà non aveva mai ricevuto il permesso per entrare.

Ma chi sono i protagonisti di questa storia? Un uomo di 57 anni, alla guida di un Fiat Ducato, ha pensato bene di sostituire la lettera F con una E. La Polizia ha trovato tracce del trucco e ha ricostruito l’inganno. Ma non si è trattato di un caso isolato. Un altro individuo di 45 anni, al volante di una Porsche Cabrio presa a noleggio, ha adottato lo stesso stratagemma per aggirare il sistema. Questo sistema di manipolazione delle targhe non si è fermato ai privati. È stato infatti scoperto anche un uso industriale del trucco per attuare la truffa, con una società di trasporti che, approfittando del sistema di noleggio, ha ottenuto vantaggi illegali.

La scoperta della truffa e le indagini

Il sistema di alterazione delle targhe non si è limitato al nastro adesivo. Le forze dell’ordine hanno scoperto che un’altra azienda, specializzata nella consegna di frutta e verdura, utilizzava una piccola barra metallica a calamita per modificare la lettera P in R. Un inganno sofisticato, che ha permesso a due veicoli della società, un Renault Master e un Mercedes Sprinter, di entrare nella ZTL senza autorizzazione attuando questa semplice ma funzionante truffa. Questi mezzi hanno effettuato oltre 100 accessi non autorizzati. La Polizia ha subito avviato un’indagine mirata e ha denunciato i due uomini e l’azienda per truffa ai danni della città di Roma.

Come è stato possibile che tutto ciò accadesse senza che nessuno se ne accorgesse? Le telecamere della ZTL, progettate per controllare i flussi di traffico, non erano riuscite a rilevare l’inganno. E ora cosa accadrà? Le indagini sono ancora in corso e altri furbetti potrebbero essere smascherati. Roma, una delle città più sorvegliate d’Italia, ha dovuto affrontare questa truffa che ha messo a rischio il sistema di controllo delle ZTL.