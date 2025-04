Mazda 6e: l’elettrica che osa sfidare le regine del segmento

La Mazda 6e debutta a Roma con ambizioni da protagonista. Chi avrebbe pensato che una berlina potesse sfidare Tesla e Volkswagen? La nuova elettrica giapponese nasce da un progetto ambizioso, figlio della collaborazione con Changan, storico partner cinese. Dopo il ritiro della Mazda 6 nel 2022, questa nuova versione si propone di raccoglierne l’eredità con eleganza e visione futuristica. Lunga quasi cinque metri, la Mazda 6e sorprende per le sue proporzioni generose.

Il design evolve il linguaggio “Kodo: Soul of Motion”, con un frontale affilato e deciso. Linee tese che si contrappongono alla dolcezza della coda, dove uno spoiler elettrico si solleva silenziosamente. I gruppi ottici sottili e dinamici illuminano con personalità. A colpire è anche l’equilibrio tra forza e leggerezza, tra tensione e armonia. Dentro l’abitacolo si respira un’aria nuova. Il minimalismo si unisce alla cura maniacale per il dettaglio. Mazda non ha voluto rinunciare al piacere visivo e tattile. Ampio touchscreen da 14,6 pollici, quadro strumenti digitale e materiali ricercati rendono ogni viaggio un momento da vivere. Non è forse questa l’essenza del premium?

Cuore elettrico ma Mazda

Due motorizzazioni per due interpretazioni del viaggio. La Mazda 6e propone una versione da 68,8 kWh e una da 80 kWh. Entrambe puntano su comfort, autonomia e prestazioni bilanciate. Chi vuole prestazioni brillanti e un’autonomia di 479 km troverà risposte nella prima. Chi invece sogna lunghi viaggi sceglierà la Long Range, capace di percorrere fino a 552 km. Il peso, superiore a 1.900 kg, non compromette l’agilità. L’accelerazione è fluida, la guida silenziosa. I tempi di ricarica in DC sono competitivi, segno che Mazda ha pensato anche alla vita reale, non solo alla scheda tecnica. L’architettura elettrica è stata progettata per coniugare efficienza e affidabilità. In fondo, l’equilibrio non è il cuore della filosofia giapponese.

Mazda sa che l’elettrico deve emozionare, non solo convincere. Per il debutto italiano propone il Welcome Pack, un pacchetto che parla alla testa e al cuore. Ricariche pubbliche gratuite per tre anni tramite carta prepagata da 3.000 euro e fino a 3.000 euro di sconto in caso di permuta. Un invito a salire a bordo senza esitazioni. I prezzi Mazda partono da 43.850 euro, un investimento ragionato per chi cerca stile, tecnologia e un nuovo modo di vivere la mobilità.