Expert è da FOLLI: offerte a costi STRACCIATI spettacolari

Hai presente quando in Shadowhunters Magnus Bane schiocca le dita e tutto si trasforma? Ecco, Expert fa lo stesso con casa tua. Niente incantesimi, solo scelte intelligenti e offerte che ti fanno brillare gli occhi. Hai voglia di rinnovare ogni stanza senza impazzire tra mille offerte? Allora sì, sei nel posto giusto. Perché correre dietro promozioni complicate quando Expert sa già cosa ti serve? È come avere un consulente personale che anticipa ogni tuo desiderio. E diciamolo: lo shopping intelligente è il nuovo superpotere. Vuoi vivere in una casa che parla di te e con te (ormai si può tutto)? Comincia a sognare in grande, anche con un budget piccolo. Con un clic cambi atmosfera, comfort e stile. Ti serve solo una buona connessione e un pizzico di voglia di brillare. E se bastasse davvero solo un clic per dire “wow”? Con Expert, sì.

Tutta la tecnologia giusta per casa tua è da Expert

Partiamo dal bucato. Con la Lavatrice Samsung WF90F/24 Bespoke AI Home non devi neanche pensare: 9 kg, classe A, consumi ridotti del 55%, e una silenziosità che sembra magia. Il tutto a 999 euro da Expert. Per le pulizie, arriva il tuo nuovo alleato: Scopa ricaricabile Samsung Bespoke Jet Ultra Complete Extra. Niente fili, potenza elegante, profumo incluso. Aspira in silenzio, migliora l’ambiente. Anche lei è tua con 999 euro, sempre da Expert. In cucina, il frigorifero diventa protagonista. Il Samsung serie 5000FC AI Air Space, classe B, intelligente e raffinato, è un must: 1.999 euro. Ma se vuoi qualcosa di più audace, c’è il Frigorifero Samsung side by side AI Home, con dispenser d’acqua e ghiaccio senza allaccio. Lo stile parla da sé, il prezzo resta: 1.999 euro. E per chi ama il top della tecnologia, Samsung side by side AI Air•Space AI Home unisce design e intelligenza artificiale. Sempre 1.999 euro, ovviamente da Expert. Casa tua merita di essere vissuta al top, non credi? Con Expert, la tecnologia giusta è sempre pronta all’azione. Vai qui ed ordina online i device che ti ispirano su Expert.