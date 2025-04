Cina: messo in funzione il primo reattore al Torio sperimentale

Il mondo dell’energia pulita e soprattutto dell’energia nucleare ha visto il raggiungimento di un traguardo dal valore storico agguantato dalla Cina dopo un lunghissimo periodo di ricerca e test, nello specifico la nazione orientale è riuscita ad avviare con successo il suo primo reattore fissione nucleare alimentato al Torio con tecnologia a sali fusi.

Il traguardo in questione è stato raggiunto all’interno del deserto del Gobi e ha visto i ricercatori cinesi riuscire a rifornire di materiale fissile il reattore mentre quest’ultimo era in funzionamento, ultimo step per la messa in funzione completa di questa particolare tipologia di reattori nucleari.

Una serie di vantaggi

L’utilizzo del Torio per la fissione nucleare rappresenta una svolta decisamente importante dal momento che quest’ultimo mostra numerosi vantaggi rispetto all’uranio, innanzitutto necessità di meno processi di arricchimento rispetto alla controparte e ciò rende il toro più facile da utilizzare, dettaglio al quale poi bisogna abbinare anche un enorme quantità disponibile nella crosta terrestre rispetto all’uranio e agli altri prodotti utili alla fissione, come se non bastasse la tecnologia a sali fusi opera a pressione atmosferica, ciò consente di generare meno calore e allo stesso tempo riduce in maniera importante il rischio di incidenti, in ultimo, un altro vantaggio da non sottovalutare è rappresentato dal fatto che l’affissione di questo elemento non produce sottoprodotti utilizzabili per la generazione di armi sia convenzionali che atomiche.

Dunque utilizzare il Torio rappresenta un passo in avanti fondamentale dal momento che solo quello presente al di sotto del territorio cinese potrebbe alimentare l’intera nazione per circa 10.000 anni, gli scienziati cinesi dunque si sono impegnati fortemente per la realizzazione di questo reattore dal momento che gli permetterebbe di raggiungere un’indipendenza energetica senza eguali nella storia del mondo, siamo dunque all’inizio di una nuova era che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta a tinte verdi.